La cadena almeriense 'Senator' busca nuevos talentos para sus hoteles

Senator Hotels & Resorts lanza Talent Day Challenge

Un evento diseñado a través de un novedoso Assessment Center que ofrece a los jóvenes talentos la posibilidad de descubrir su potencial y de acceder a un futuro lleno de oportunidades en el sector hotelero.

El próximo 16 de octubre, la cadena hotelera Senator Hotels & Resorts celebrará, en sus oficinas centrales de Roquetas de Mar, Almería, una experiencia única dirigida a todas aquellas personas que quieran iniciar una carrera profesional como Asesor/a de Reservas.

Este evento ofrecerá a los participantes una jornada dinámica e inspiradora, en la que podrán conocerse mejor y experimentar cómo se trabaja en uno de los departamentos clave de la compañía.

Talent Day Challenge nace como una fórmula para atraer talento, reflejando la apuesta de la cadena hotelera por la formación, el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional. Una iniciativa que conecta a los participantes con la cultura de Senator Hotels & Resorts y ofrece el impulso necesario a quienes desean crecer y construir su futuro en el sector hotelero.

La jornada plantea un reto que combina, por un lado, que cada perfil se conozca mejor y comprenda sus fortalezas y habilidades a través de dinámicas grupales y actividades motivadoras; y, por otro, testimonios de colaboradores actuales, quienes compartirán en

primera persona su día a día en la empresa y cómo han crecido profesionalmente dentro de ella.

Senator Hotels & Resorts cuenta con herramientas de formación que ayudan a las personas a prepararse para afrontar nuevos retos en una industria con infinitas posibilidades, no solo en España, sino también a nivel internacional.

Más allá de esto, Talent Day Challenge contará con la colaboración de la Universidad de Almería, a través de la Cátedra de Turismo Sostenible, reforzando la importancia de la alianza entre la empresa y el ámbito académico en la promoción del talento y en la

construcción de un modelo de turismo innovador, sostenible y centrado en las personas.

Con iniciativas como esta, la cadena hotelera reafirma su compromiso con el talento joven, construyendo trayectorias profesionales y acompañando a cada uno de sus colaboradores en su crecimiento profesional. Este será el primero de muchos Talent Day, un concepto innovador que ayudará a impulsar el futuro de la hostelería.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del portal de empleo de Senator Hotels & Resorts: https://empleo.senatorhr.com/jobs/6210808-talent-day-challenge