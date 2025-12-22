La Lotería de Navidad reparte más de 3,3 millones de euros en la provincia de Almería

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Almería en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha dejado premios repartidos en distintos municipios como Roquetas de Mar, Almería capital, Mojácar, El Ejido, Albox y Vícar. En conjunto, los distintos premios han supuesto más de 3,3 millones de euros repartidos entre los agraciados almerienses.

El mayor pellizco ha llegado a Roquetas de Mar, donde la administración La Buena Estrella, situada en la avenida Juan Carlos I, ha vendido hasta 45 décimos del número 60.649, correspondiente al segundo de los quintos premios. De haberse despachado la totalidad, el importe alcanzaría 2,7 millones de euros, ya que cada décimo está dotado con 6.000 euros. La responsable del despacho, Marisa Pintor, ha mostrado su satisfacción al recordar que es la cuarta vez que esta administración reparte suerte en el sorteo navideño.

En Almería capital, la fortuna ha llegado por partida doble. La administración número 15, Nuestra Señora de la Salud, ha repartido 200.000euros tras vender una serie completa del segundo cuarto premio, el 25.508, casi íntegramente entre vecinos del barrio. Además, la administración El Duende Verde, ubicada en la Rambla Federico García Lorca, se ha estrenado en el sorteo navideño repartiendo 174.000 euros gracias a la venta de 29 décimos del número 25.412, uno de los quintos premios.

El tercer premio, el 90.693, también ha dejado huella en la provincia. En total, ha repartido 250.000 euros en Almería: 200.000 euros con cuatro décimos vendidos en el estanco Juana Torres de Mojácar y otros 50.000 euros en El Ejido, donde se vendió un décimo en la administración de Las Norias.

Por su parte, el número 77.715, correspondiente a otro de los quintos premios, ha dejado 12.000 euros en la provincia tras la venta de dos décimos: uno en Albox, en un despacho receptor de la calle San Leonardo, y otro en Vícar, en la administración número 2 de Las Cabañuelas, conocida como El Trébol Dorado, que suma un nuevo premio a su ya extensa trayectoria repartiendo fortuna.