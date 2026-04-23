ALCOHÓLICOS REHABILITADOS

Cada vez hay casos más graves de jóvenes que aúnan adicciones y enfermedades mentales sin diagnosticar

Se le llama 'Patología dual' y sobre ella también se hablará del 1 al 3 de mayo durante un Encuentro-Congreso en Aguadulce

Onda Cero Almería

Aguadulce |

Aguadulce acoge del 1 al 3 de mayo el XXII Congreso provincial de la Asociación ARA y XXIV Encuentro Andaluz de Mujeres Alcohólicas y sus familiares

Entre 100 y 150 asistentes se estima que acogerá este evento donde se intercambiarán experiencias y buscarán herramientas para abordar la dependencia del alcohol; una sumisión que no se cura, pero se puede aprender a controlar sin consumir.

Para ello, diversos especialistas compartirán conocimientos a través de ponencias y talleres en unas jornadas que también tendrán una parte de ocio.

Uno de los asuntos altamente preocupantes es el inicio de la ingesta alcohólica y de drogas aedades cada vez más tempranas y, sin duda, la combinación de enfermedades mentales no diagnosticadas y adicciones en la misma persona, conocida como 'Patología Dual'.

Se celebrará en el Hotel Playadulce y está abierto al público en general.

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