Terremoto en Venezuela

Un bombero del Poniente almeriense se suma a las labores de rescate en Venezuela

José Antonio Romero, jefe de dotación del Consorcio de Bomberos del Poniente, integra el equipo del Grupo GEA desplegado para colaborar en tareas de búsqueda de desaparecidos y asistencia sanitaria.

Onda Cero Almería

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Un bombero del Poniente Almeriense se suma a una misión internacional de rescate y ayuda humanitaria en Venezuela
Un bombero del Poniente Almeriense se suma a una misión internacional de rescate y ayuda humanitaria en Venezuela | Bomberos del Poniente

El jefe de dotación del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, José Antonio Romero, participa actualmente en una misión humanitaria en Venezuela como miembro del Grupo de Emergencias de Andalucía (GEA), especializado en operaciones de búsqueda y rescate.

La expedición está integrada por tres bomberos, dos enfermeras, una coordinadora institucional, una unidad canina especializada K9 y diverso equipamiento técnico destinado a la localización de personas. El equipo tiene como principal cometido apoyar las labores de búsqueda de desaparecidos y prestar asistencia sanitaria a la población afectada.

Tras completar el desplazamiento y la coordinación con los distintos operativos internacionales presentes en la zona, los integrantes del grupo ya desarrollan su trabajo sobre el terreno. Durante los primeros días de intervención se han llevado a cabo búsquedas con perros especializados, inspecciones en estructuras y edificaciones, así como rastreos mediante dispositivos tecnológicos de detección y localización.

A medida que transcurren las jornadas, las probabilidades de encontrar supervivientes disminuyen, aunque la labor de los equipos de emergencia continúa siendo esencial para aportar información a las familias afectadas y contribuir a la atención de una población que atraviesa una situación especialmente compleja.

El vicepresidente del Consorcio de Bomberos del Poniente y presidente en funciones, José Crespo, ha querido trasladar su reconocimiento al profesional almeriense y al resto del contingente desplazado.

“José Antonio encarna los principios que distinguen a Bomberos del Poniente: compromiso, profesionalidad y vocación de servicio. Para el Consorcio es un motivo de orgullo contar con profesionales que, de forma desinteresada, ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de quienes más lo necesitan, incluso más allá de nuestras fronteras. Le trasladamos todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por representar a nuestra institución en una misión de tan alta exigencia humana y operativa”.

José Antonio Romero cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de las emergencias y una amplia formación en búsqueda y rescate. Además, ya ha participado en anteriores intervenciones internacionales, una experiencia que aporta un importante valor añadido a este tipo de operaciones.

Su presencia en esta misión vuelve a poner de manifiesto el compromiso, la preparación y la capacidad de respuesta de los profesionales de Bomberos del Poniente, así como su disposición a actuar en escenarios de especial complejidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

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