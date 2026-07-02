Un bombero del Poniente almeriense se suma a las labores de rescate en Venezuela

El jefe de dotación del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, José Antonio Romero, participa actualmente en una misión humanitaria en Venezuela como miembro del Grupo de Emergencias de Andalucía (GEA), especializado en operaciones de búsqueda y rescate.

La expedición está integrada por tres bomberos, dos enfermeras, una coordinadora institucional, una unidad canina especializada K9 y diverso equipamiento técnico destinado a la localización de personas. El equipo tiene como principal cometido apoyar las labores de búsqueda de desaparecidos y prestar asistencia sanitaria a la población afectada.

Tras completar el desplazamiento y la coordinación con los distintos operativos internacionales presentes en la zona, los integrantes del grupo ya desarrollan su trabajo sobre el terreno. Durante los primeros días de intervención se han llevado a cabo búsquedas con perros especializados, inspecciones en estructuras y edificaciones, así como rastreos mediante dispositivos tecnológicos de detección y localización.

A medida que transcurren las jornadas, las probabilidades de encontrar supervivientes disminuyen, aunque la labor de los equipos de emergencia continúa siendo esencial para aportar información a las familias afectadas y contribuir a la atención de una población que atraviesa una situación especialmente compleja.

El vicepresidente del Consorcio de Bomberos del Poniente y presidente en funciones, José Crespo, ha querido trasladar su reconocimiento al profesional almeriense y al resto del contingente desplazado.

“José Antonio encarna los principios que distinguen a Bomberos del Poniente: compromiso, profesionalidad y vocación de servicio. Para el Consorcio es un motivo de orgullo contar con profesionales que, de forma desinteresada, ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de quienes más lo necesitan, incluso más allá de nuestras fronteras. Le trasladamos todo nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por representar a nuestra institución en una misión de tan alta exigencia humana y operativa”.

José Antonio Romero cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de las emergencias y una amplia formación en búsqueda y rescate. Además, ya ha participado en anteriores intervenciones internacionales, una experiencia que aporta un importante valor añadido a este tipo de operaciones.

Su presencia en esta misión vuelve a poner de manifiesto el compromiso, la preparación y la capacidad de respuesta de los profesionales de Bomberos del Poniente, así como su disposición a actuar en escenarios de especial complejidad para ayudar a quienes más lo necesitan.