La basura de un cultivo de marihuana originó los dos tiroteos de Santa María del Águila

Según fuentes próximas al caso y testigos citados por EFE, el conflicto comenzó cuando un vecino recriminó al propietario de una vivienda la acumulación de basura que, presuntamente, procedía de un cultivo de marihuana en el interior del domicilio. La discusión terminó con un enfrentamiento físico en el que el vecino habría golpeado al propietario.

Después, el primer detenido regresó a su vivienda para hacerse con armas y acudió al bloque donde reside el hombre con el que había discutido. Allí, según estas fuentes, efectuó 32 disparos contra la pared de su vivienda desde el interior del portal. El suceso ocurrió alrededor de las 12:30 horas y la Policía Nacional detuvo posteriormente al sospechoso, al que se le localizaron varias armas para las que no tenía licencia.

La tensión volvió a crecer unas horas después, sobre las 17:50 horas. Dos hijos del hombre cuya vivienda había sido tiroteada acudieron a pedir explicaciones al primer detenido. El enfrentamiento derivó en un forcejeo y ambos hermanos habrían realizado un disparo al aire cada uno. El 112 recibió al menos cuatro avisos por este segundo altercado en la calle Alcazaba.

La Policía Nacional detuvo en su domicilio a uno de los hermanos, mientras mantiene un dispositivo para localizar al otro, que permanece huido. Las armas utilizadas en este segundo tiroteo todavía no han sido localizadas.