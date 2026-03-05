El Ayuntamiento impulsa la mayor ampliación del catálogo de edificios protegidos desde 1998

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha anunciado la aprobación inicial de una ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos de la ciudad, la mayor realizada desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana de 1998. La propuesta será elevada previsiblemente este viernes a la Junta de Gobierno Local para iniciar su tramitación. Durante la presentación, Cabrera destacó que esta iniciativa supone un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento con la protección y puesta en valor del patrimonio urbano.

La ampliación contempla la incorporación de 127 nuevos bienes al catálogo municipal: 76 inmuebles con valor arquitectónico y 51 elementos de patrimonio etnológico. Se trata de la cuarta ampliación impulsada durante las dos últimas corporaciones municipales, después de las aprobadas en 2021 y 2022, que permitieron incluir 65 edificios más. Entre los inmuebles incorporados en esas fases anteriores figuran espacios destacados como los Depósitos de Santa Isabel, el Faro del muelle de Poniente, el Cortijo Góngora o la Ermita de Torregarcía.

Los edificios incluidos en esta nueva ampliación contarán con distintos niveles de protección según su valor patrimonial. Ocho inmuebles se incorporarán con protección tipológica (nivel 3), que obliga a conservar elementos como la fachada o la estructura inicial del edificio. Otros 42 contarán con protección parcial (nivel 4), centrada principalmente en la conservación de las fachadas, mientras que 25 edificios tendrán protección ambiental (nivel 5), por su valor dentro del conjunto urbano. Además, se protegerá un elemento arquitectónico concreto con el nivel 6. La mayoría de estos inmuebles se sitúan en el casco histórico o en su entorno inmediato.

La concejala subrayó que la protección del patrimonio no impedirá el desarrollo urbano ni las mejoras en los edificios. El documento permite realizar intervenciones para mejorar las condiciones de habitabilidad, adaptarse a la normativa técnica vigente o agrupar parcelas, siempre respetando los valores patrimoniales de los inmuebles.

El catálogo también se amplía en el apartado etnológico con 51 nuevas fichas que recogen elementos históricos como murallas, torres vigía, aljibes, balsas o enclaves arqueológicos. Entre los espacios incluidos o revisados figuran la Alcazaba, varios torreones de la Avenida del Mar, restos de muralla, el aljibe recuperado en La Hoya, el monumento del Sagrado Corazón o la torre de La Garrofa, entre otros.

Tras su aprobación inicial, el documento pasará por un periodo de información pública de al menos 20 días, que el Ayuntamiento prevé ampliar a 30. Durante ese tiempo se podrán presentar alegaciones y se mantendrán reuniones con colectivos y entidades interesadas. Posteriormente se resolverán las alegaciones y el catálogo será sometido a aprobación definitiva en el Pleno municipal.

La ampliación forma parte de la estrategia municipal para revitalizar el casco histórico y reforzar su valor cultural, turístico y económico. En este contexto, el Ayuntamiento también plantea crear una futura Comisión Consultiva de Condiciones Estéticas y Ambientales que contribuya a preservar y mejorar el patrimonio del conjunto histórico. Cabrera expresó su deseo de que la propuesta cuente con el respaldo unánime de los grupos políticos en su aprobación definitiva.