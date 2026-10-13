El Ayuntamiento de Almería da por terminada la remodelación del Paseo de Almería pese a los retoques pendientes

El Ayuntamiento de Almería considera concluida la remodelación y peatonalización del Paseo de Almería. La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha asegurado este martes que las obras se han ejecutado dentro del plazo previsto y que actualmente solo quedan pequeños ajustes relacionados con la accesibilidad y el acabado del espacio.

La concejal ha explicado que, aunque la intervención principal ha terminado, existe un periodo previo a la recepción oficial de las obras en el que la empresa adjudicataria puede completar los últimos detalles. El plazo se amplió por segunda vez hasta el pasado 30 de septiembre.

Sin embargo, todavía hay operarios trabajando en algunas zonas que ya han recuperado el tránsito peatonal tras la retirada de las vallas. Es el caso de la Plaza del Educador, donde se ha producido una caída. Sánchez ha advertido de que en este punto siguen desarrollándose actuaciones.

Ante esta situación, la portavoz municipal ha pedido precaución a los ciudadanos y ha recomendado evitar las zonas en las que continúen los trabajos, especialmente cuando haya operarios o señalización de obras. También ha recordado que existen itinerarios alternativos para los peatones.

Entre los asuntos pendientes figura la ubicación definitiva de la escultura del educador, vinculada a la conocida como Plaza del Educador, cuyo emplazamiento todavía no se ha concretado.

Por otro lado, el Ayuntamiento estudiará con los propietarios dónde instalar los nuevos quioscos que sustituirán a los anteriores. Esta actuación se abordará en una segunda fase y se decidirá si permanecen en sus ubicaciones actuales o regresan al Paseo.

Por último, el Consistorio prevé volver a licitar próximamente la prolongación del Paseo de Almería desde la Plaza Circular hasta el Puerto. El proyecto quedó sin adjudicar el pasado verano al no presentarse ofertas.