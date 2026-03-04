ESPACIO DE TURISMO

La antigüedad de Roquetas tiene un gran potencial turístico

Se presenta un libro sobre las calzadas romanas en el Poniente, obra del roquetero Leonardo Mario Gallardo, que reside en Zaragoza

'La infraestructura romana viaria en Almería: Vestigios y proyección histórica en Roquetas de mar'.

Este libro intenta dar luz sobre el pasado de los caminos de pie y herradura atribuidos a romanos.

Las vías de comunicación durante el imperio se utilizaban para el transporte de minerales, cereales y garum, basicamente.

En total 300 mil km en todas las tierras que dominaba Roma.

A juicio del autor, Leonardo María Gallardo, poseen un gran potencial turístico al igual que las torres defensivas costeras y otras fortalezas del Poniente Almeriense. De ahí que se propogan proyectos como la edición de guías y visitas explicativas a estas obras, que aún no han fructificado.

