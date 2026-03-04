La antigüedad de Roquetas tiene un gran potencial turístico

'La infraestructura romana viaria en Almería: Vestigios y proyección histórica en Roquetas de mar'.

Este libro intenta dar luz sobre el pasado de los caminos de pie y herradura atribuidos a romanos.

Las vías de comunicación durante el imperio se utilizaban para el transporte de minerales, cereales y garum, basicamente.

En total 300 mil km en todas las tierras que dominaba Roma.

A juicio del autor, Leonardo María Gallardo, poseen un gran potencial turístico al igual que las torres defensivas costeras y otras fortalezas del Poniente Almeriense. De ahí que se propogan proyectos como la edición de guías y visitas explicativas a estas obras, que aún no han fructificado.

