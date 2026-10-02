Ángel Martín vuelve a Almería con ‘Somos Monos’, un monólogo en el que analiza, con su habitual humor crítico, los efectos de la tecnología y las pantallas en la forma de pensar. El espectáculo llegará al Auditorio Municipal Maestro Padilla el domingo 25 de octubre.

Cómico, guionista, presentador y actor, Martín retoma en esta propuesta su mirada directa y sin filtros sobre asuntos cotidianos. Tras abordar la salud mental y su propia experiencia en ‘Punto para los locos’, inspirado en su libro ‘Por si las voces vuelven’, el artista se adentra ahora en “nuevos charcos” para reflexionar sobre cómo el uso excesivo de las nuevas tecnologías puede debilitar la atención y la capacidad intelectual.

En la sinopsis del espectáculo, Ángel Martín parte de una conocida afirmación para llevarla a su terreno: “El ser humano solo utiliza un 10% del cerebro”. Una frase que, según apunta irónicamente, antes se consideraba falsa, pero que hoy podría parecer cierta. “De hecho, hay gente que lo utiliza un 0%. Igual que hay cervezas 0,0%, también hay cerebros 0,0%”, bromea.

El monólogo también pone el foco en pequeñas situaciones cotidianas que, según Martín, evidencian ese efecto de desconexión: “¿Nunca has sacado algo de un armario y, al ir a guardarlo, te has pillado abriendo la nevera? Pues eso. Pero la culpa no es tuya, sino de internet”, concluye.