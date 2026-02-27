Álvaro Ramos: "He encontrado un Ayuntamiento destrozado y tendremos que poner orden ante el desastre"

En su primer discurso como alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos puso el énfasis en "la ley y el orden" como pilares de su gobierno. "Solo desde el respeto a las normas, desde la seguridad jurídica y desde la igualdad ante la ley podremos lograr que Garrucha vuelva a ser lo que fue y lo que debe ser, la perla del Levante Almeriense", dijo con la vara de mando del Ayuntamiento de Garrucha, agradeciendo el apoyo del Partido Popular y Vox "por haber sabido apartar nuestras diferencias ideológicas para anteponer el interés general de Garrucha".

Ramos anticipa en Onda Cero que "no será una etapa fácil", pero asegura que va a trabajar para "sentar las bases del cambio y trabajar por la igualdad y el bienestar de nuestros vecinos". Un testimonio que anticipa que "habrá que tomar decisiones difíciles" por lo que "quizás no haya mucho que celebrar, pero sí mucho por lo que trabajar".