Nuevo alcalde de Garrucha

Álvaro Ramos: "He encontrado un Ayuntamiento destrozado y tendremos que poner orden ante el desastre"

Entrevistamos al nuevo regidor garruchero que sustituye a Pedro Zamora (PP) y avisa de que será una etapa en la que habrá que tomar "decisiones difíciles"

ondacero.es

Almería |

En su primer discurso como alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos puso el énfasis en "la ley y el orden" como pilares de su gobierno. "Solo desde el respeto a las normas, desde la seguridad jurídica y desde la igualdad ante la ley podremos lograr que Garrucha vuelva a ser lo que fue y lo que debe ser, la perla del Levante Almeriense", dijo con la vara de mando del Ayuntamiento de Garrucha, agradeciendo el apoyo del Partido Popular y Vox "por haber sabido apartar nuestras diferencias ideológicas para anteponer el interés general de Garrucha".

Ramos anticipa en Onda Cero que "no será una etapa fácil", pero asegura que va a trabajar para "sentar las bases del cambio y trabajar por la igualdad y el bienestar de nuestros vecinos". Un testimonio que anticipa que "habrá que tomar decisiones difíciles" por lo que "quizás no haya mucho que celebrar, pero sí mucho por lo que trabajar".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer