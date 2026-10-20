Alsa ofrece una subida salarial del 3,5% a los trabajadores de Surbús para intentar desbloquear la huelga

La empresa Alsa ha ofrecido una subida salarial del 3,5% más los atrasos a la plantilla de Surbús, en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita resolver la huelga indefinida iniciada este martes por cerca de 200 trabajadores del transporte urbano de Almería.

El director de la zona mediterránea de Alsa, Valeriano Díaz, ha explicado que el conjunto de las reivindicaciones de los empleados supondría un incremento presupuestario de cinco millones de euros. De esa cantidad, alrededor de cuatro millones corresponderían a retribuciones laborales y otro millón a recursos humanos y medios técnicos.

Frente a estas exigencias, la compañía ha planteado el aumento salarial del 3,5%, junto con los atrasos, antes de que concluyan las negociaciones e independientemente de las posibles resoluciones judiciales que se produzcan durante el proceso. En cuanto al resto de las peticiones de la plantilla, Alsa se ha comprometido a estudiar su viabilidad.

La empresa también ha asegurado que garantizará los servicios mínimos del 50% establecidos por la autoridad competente durante la huelga, aunque estos no afectan a las líneas 3, 4, 8 y 15. Asimismo, ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias que puedan ocasionar los paros.

Desde Alsa, Díaz ha reiterado la disposición de la compañía a seguir negociando con los trabajadores para alcanzar un acuerdo que permita mejorar tanto el servicio de transporte urbano como las condiciones laborales de la plantilla. Además, ha subrayado la importancia de respetar el derecho al trabajo de aquellos empleados que decidan no secundar la huelga.