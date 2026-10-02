ESPACIO DE TURISMO

Almería para Turistas de Luz

Exposición fotográfica en el Hotel de Naturaleza Rodalquilar del madrileño casi asentado en Las Negras, Rodrigo Ortiz. Ha sido fotógrafo de Interviú y calificador de películas

Onda Cero Almería

Almería |

exposicion gonzalo ortiz

Del 3 de octubre al 29 de noviembre exposición fotográfica 'Entropia. La cara de la luz' de Gonzalo Ortiz en el hotel Rodalquilar.

Gonzalo Ortiz asegura que cuando salió de Madrid del laboratorio descubrió 'la luz a lo salvaje'. Sobre todo en Almería, su segundo hogar.

Antes de su jubilación ha trabajado como fotógrafo del Cuartel General de la Armada, Renfe, Interviú, Eulen y como Calificador Cinematográfico en el Ministero de Cultura.

En la muestra, abierta al público en general, cuelga unas 30 instantáneas realizadas a lo largo del mundo; cambios de luz fugaces: una sombra, un reflejo de luz en un charco de agua.

Cada una llevará una cartela explicativa y hasta poética.

https://www.gomagonzalortizfotos.com/

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