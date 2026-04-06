Almería roza las 2.000 emergencias atendidas por el 112 durante la Semana Santa

Durante la Semana Santa, la provincia de Almería registró un total de 1.997 incidencias gestionadas por el servicio de emergencias 112, lo que supone un ligero aumento del 3,4 % respecto al año anterior. Este incremento refleja una mayor actividad durante estas fechas, especialmente marcadas por la afluencia de personas y los desplazamientos.

La mayoría de los avisos estuvieron relacionados con asistencias sanitarias, que alcanzaron las 896 intervenciones, seguidas de actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, con 398 casos. También destacaron los incidentes de tráfico (183), los accidentes de circulación (129), los avisos relacionados con el bienestar animal (106) y los incendios (98), lo que da una idea de la diversidad de situaciones atendidas en la provincia.

En cuanto a los días con mayor carga de trabajo, el Sábado de Pasión fue la jornada más intensa, con 242 incidencias registradas. Le siguieron el Domingo de Resurrección (237) y el Sábado Santo (224), mientras que el Viernes Santo y el Miércoles Santo alcanzaron cifras similares, con 210 avisos cada uno. El Domingo de Ramos también presentó una elevada actividad, con 207 emergencias gestionadas.

Dentro del conjunto andaluz, Almería concentró el 8,34 % del total de incidencias, situándose como la quinta provincia con más actividad en este periodo. En la capital almeriense se atendieron 496 avisos, lo que también la coloca en quinta posición entre las ciudades andaluzas.

Además, uno de los momentos de mayor actividad se produjo en la franja horaria de 20:00 a 21:00 horas del sábado, cuando se coordinaron 174 incidentes en solo una hora. Estos datos ponen de manifiesto la importancia del servicio 112, un recurso gratuito y disponible las 24 horas, que ofrece atención multilingüe y centraliza la respuesta ante cualquier emergencia en la provincia.