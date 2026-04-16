Almería promociona su puerto en la mayor feria mundial de cruceros

La Autoridad Portuaria de Almería ha viajado a Miami para participar en la Seatrade Cruise Global, considerada la cita más importante del sector a nivel mundial. Su objetivo es dar a conocer el potencial del Puerto de Almería y reforzar los contactos con navieras y operadores turísticos.

Durante el evento, la presidenta del organismo, Rosario Soto, ha presentado las mejoras realizadas en las instalaciones portuarias, pensadas para atraer más cruceros y repartir mejor la llegada de turistas a lo largo del año. También busca consolidar a Andalucía como un destino destacado dentro del turismo de cruceros en el país.

En los últimos meses, el puerto ha reforzado su apuesta por este sector con inversiones que superan los tres millones de euros en espacios específicos para cruceristas, además de otros proyectos más amplios para integrar mejor el puerto con la ciudad y hacerlo más accesible y atractivo.

Entre las novedades, destaca la instalación de una pasarela fija que conecta directamente los barcos con la terminal, así como la futura terminal exclusiva para pasajeros de cruceros, que contará con servicios propios como información turística. La idea es mejorar la experiencia desde el mismo momento en que los viajeros desembarcan.

La promoción en Miami se completa con la campaña “Almería, el último tesoro por descubrir”, que pone en valor la cultura, la gastronomía y los paisajes de la provincia ante empresas de todo el mundo. Este encuentro reúne a cientos de compañías internacionales del sector, lo que lo convierte en un escaparate clave.

Los datos reflejan que la estrategia empieza a dar resultados: en 2025 el puerto registró un notable aumento tanto en escalas como en pasajeros, y para 2026 se espera seguir creciendo. Además, cada vez son más los cruceros de gama alta los que eligen este destino.

La temporada actual ya ha comenzado con la llegada de un buque de lujo, y solo en abril está prevista la escala de varios cruceros más, lo que refuerza la tendencia positiva del puerto almeriense dentro del turismo marítimo.