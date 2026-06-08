Almería impulsa la rehabilitación del antiguo Mercado de Regiones con una inversión de 600.000 euros

El Ayuntamiento de Almería ha dado un nuevo paso para recuperar el antiguo Mercado de Regiones, un edificio histórico del barrio que actualmente alberga asociaciones vecinales y colectivos sociales. La actuación prevista supondrá una inversión cercana a los 600.000 euros y permitirá modernizar unas instalaciones que forman parte de la vida social de la zona.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación de los trabajos necesarios para redactar el proyecto de rehabilitación, además de la dirección de obra y la supervisión del contrato. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones municipales cuyo importe global ronda los 3,5 millones de euros.

La portavoz municipal y concejala de Obras Públicas, Sacramento Sánchez, explicó que la licitación para elaborar el proyecto técnico cuenta con un presupuesto de algo más de 50.000 euros y un plazo de ejecución de 75 días. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de junio.

Según destacó la edil, esta intervención responde al compromiso adquirido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, con los vecinos del barrio para mejorar un espacio municipal que necesita adaptarse a las demandas actuales y asegurar su conservación a largo plazo.

La reforma abarcará tanto el interior como el exterior del inmueble, incluyendo el patio central y las zonas de acceso. El objetivo es renovar unas instalaciones muy utilizadas por el tejido asociativo local, mejorando su funcionalidad y reforzando su valor patrimonial.

Construido en 1946 como mercado de abastos, el edificio destaca por su singular diseño inspirado en los zocos mediterráneos. Entre sus elementos más característicos figuran un gran patio central porticado, un acceso monumental y varias estructuras coronadas por cúpulas. La actuación se desarrollará sobre unos 1.500 metros cuadrados.

En la misma sesión, el equipo de gobierno aprobó la creación de un nuevo huerto urbano municipal en el barrio de Plaza de Toros, con una inversión prevista de 300.000 euros.

El espacio se ubicará junto a la calle Hoyo de las Tres Marías, cerca del Paseo de la Caridad y detrás del colegio Los Millares. La parcela elegida, de más de 2.700 metros cuadrados, fue consensuada con los vecinos de la zona.

El proyecto contempla diferentes áreas de cultivo, una de ellas diseñada para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Además, se incorporarán medidas destinadas a integrar mejor la actuación en el entorno y mejorar la imagen paisajística del lugar.

Con este nuevo equipamiento, Almería sumará un cuarto huerto urbano municipal a los ya existentes en Los Ángeles, Araceli y Piedras Redondas.

La Junta de Gobierno también aprobó la licitación del servicio de mantenimiento y actualización de la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento. El contrato, valorado en más de 1,2 millones de euros y con una duración de cuatro años, permitirá seguir avanzando en la digitalización de los servicios municipales, mejorando aspectos como la seguridad, la accesibilidad y la atención a ciudadanos y empresas.

Por otra parte, se destinarán más de 214.000 euros a la renovación de vallados y barandillas en distintos puntos de la ciudad. Las actuaciones se llevarán a cabo en el Paseo Marítimo de Ribera, el Camino de las Golondrinas en Retamar y la carretera del Aeropuerto, donde se sustituirán o repondrán elementos deteriorados o desaparecidos con el paso del tiempo.