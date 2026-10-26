Almería celebra el 31 de octubre una nueva edición de la Noche en Negro

Almería volverá a convertir sus calles en escenarios de música, diversión y terror el próximo sábado, 31 de octubre, con una nueva edición de la Noche en Negro.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado una programación que se distribuirá por más de una docena de espacios del Centro y el Casco Histórico. El objetivo es animar las calles y respaldar la actividad del comercio y la hostelería mediante una oferta que combina espectáculos, talleres, conciertos y propuestas familiares.

Música desde los balcones y espectáculos en las plazas

Uno de los principales atractivos será la participación de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), que celebrará su 25 aniversario con dos pases de ‘Melodías bajo cuerda’. Los músicos actuarán desde los balcones de la Casa de las Mariposas, en Puerta de Purchena, a las 18.45 y a las 19.45 horas.

En este mismo enclave, el escenario principal recibirá a las 20.20 horas el espectáculo ‘Buuuh, un circo terroríficamente divertido’, que contará con la colaboración de Asoal, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería.

La oferta musical continuará en la plaza Juan Cassinello, donde ‘The Two of Us’ rendirá homenaje a The Beatles a las 20.30 horas, y en la plaza de la Constitución, con un tributo a La Oreja de Van Gogh a las 22.00 horas. El dúo de jazz ‘Soto & García’ actuará entre las calles Concepción Arenal y Castelar.

El Paseo de Almería acogerá los pasacalles de ‘Nott’, a las 18.45 horas, y ‘Funámbola’, a las 19.30. A ellos se sumará la animación de la Charanga Los Pijamas, que recorrerá la zona de 20.00 a 21.00 horas.

Pasajes del terror, talleres y actividades infantiles

El entorno de Obispo Orberá concentrará dos propuestas para quienes quieran adentrarse en el ambiente de Halloween. La EMMA albergará el pasaje infantil ‘El Bosque Encantado’, de 18.00 a 22.00 horas, mientras que el Teatro Apolo ofrecerá ‘Acción. La última sesión’, dirigido a jóvenes y adultos, de 19.00 a 00.00 horas.

En Reyes Católicos, entre las 17.00 y las 21.00 horas, Bóbole impartirá talleres de pintacaras, slime terrorífico y sushi con gusanos de gominola. Neuroeducamos completará las propuestas con cuentacuentos motor, elaboración de caretas, diseño de monstruos y bailes temáticos.

La calle Aguilar de Campoo contará con una exposición de Playmobil ambientada en Halloween, abierta de 17.00 a 22.00 horas. Entre Concepción Arenal y Castelar se instalarán dos espacios para fotografías, uno temático y otro con vídeo de 360 grados, en el que se repartirán calabazas a sus participantes.

Los juegos gigantes, las actividades familiares y los hinchables se distribuirán por las calles Castelar, Ricardos, Lachambre, Poeta Villaespesa, General Tamayo y General Segura. En la plaza de San Pedro, el grupo El mundo de Bicho Verde ofrecerá el cuentacuentos ‘Monstruosamente guapa’, junto a talleres de reciclaje bajo el lema ‘Truco, trato o adopta’.

Museos gratuitos y propuestas culturales

Los espacios culturales también se sumarán a la celebración. El Museo de Arte Doña Pakyta, el Museo de la Guitarra, la Casa del Poeta, el Centro de Interpretación Patrimonial y los Aljibes Árabes abrirán gratuitamente de 17.00 a 00.00 horas.

Por su parte, el MUREC mantendrá su horario habitual, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El Centro Andaluz de Fotografía acogerá la propuesta de danza ‘Mariposas de Carretera’, de Ana G. Mora, dentro de Sur Escena 2026.

La fachada de la Delegación del Gobierno, junto al Paseo de los Naranjos, será el escenario de un espectáculo de títeres de sombras entre las 20.30 y las 21.30 horas, con adaptación a lengua de signos a cargo de Asoal.

La gastronomía provincial estará representada por ‘Sabores de Almería’, que instalará seis expositores en el Paseo, en el tramo situado entre la plaza Juan Cassinello y la calle Lachambre. Uno de ellos será la Tienda de Sabores, con turrones, jamones, embutidos y otros productos artesanos.

La diputada provincial María José Herrada ha animado al público a aprovechar los desplazamientos entre actividades para conocer la producción agroalimentaria almeriense. "Esa noche Almería se viste de negro, pero en el Paseo habrá mucho color: el de los productos de la provincia", ha señalado, además de agradecer la participación de las empresas.

La celebración llegará a los barrios

Las asociaciones de comerciantes llevarán la Noche en Negro a otros puntos del municipio. El Zapillo adelantará su celebración al jueves 29 de octubre, a partir de las 17.00 horas, con un concurso de calabazas, un pasaje del terror, un taller de máscaras, ambigú y música en directo.

El sábado 31, la Asociación de Comerciantes de San Vicente desarrollará su programación de 19.00 a 22.00 horas. La oferta incluirá pasajes del terror, globoflexia, talleres de llaveros y mochilas, manualidades y una plataforma de vídeo de 360 grados.

En Cabo de Gata, las actividades se concentrarán en la plaza de la Iglesia, de 16.30 a 00.30 horas. La asociación de comerciantes ha preparado talleres de cocina, elaboración de máscaras y calabazas, sesiones de DJ, animación musical, teatro y un mercado de artesanía.

Cinco mil tiques para facilitar el aparcamiento

Para favorecer la afluencia de público, se repartirán 5.000 tiques que permitirán estacionar gratuitamente durante una hora en los aparcamientos de Telpark de Oliveros, calle Real, Gerencia de Urbanismo y Plaza de Toros. Cada uno de estos recintos distribuirá 1.250 tiques.

La alcaldesa ha invitado a almerienses y visitantes a participar en una jornada que busca combinar cultura y ocio con el impulso al comercio y la hostelería. Asimismo, ha pedido responsabilidad, respeto y civismo para que la celebración pueda disfrutarse en un ambiente de convivencia.