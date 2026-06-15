Almería acogerá la presentación de los nuevos Soletes de verano de Guía Repsol en Cabo de Gata

Almería ha sido elegida como el lugar donde Guía Repsol presentará su nueva selección de Soletes de verano, un reconocimiento que destaca establecimientos gastronómicos con encanto y personalidad propia. La elección no es casual, la provincia reúne más de 200 kilómetros de costa, paisajes naturales únicos y algunos de los atardeceres más admirados del Mediterráneo, además de contar ya con cerca de un centenar de locales distinguidos con esta categoría.

La presentación tendrá lugar el próximo 22 de junio en el Cortijo La Loma, situado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. El acto se celebrará en formato de verbena veraniega y reunirá a los establecimientos almerienses que han obtenido un Solete tanto en esta edición como en convocatorias anteriores, quienes recibirán el característico distintivo amarillo de la guía.

El anuncio oficial del evento se ha realizado en la Diputación de Almería con la participación de representantes institucionales y de Guía Repsol. Durante la presentación, se puso en valor el papel de la provincia como destino turístico y gastronómico de referencia, capaz de combinar naturaleza, cultura y una oferta culinaria cada vez más reconocida.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, destacó que la celebración de esta gala en Los Escullos supone un reconocimiento al potencial de Almería. Según señaló, las características del territorio, como su elevado número de horas de sol, la calidad de su cielo y la conservación de su litoral, convierten a la provincia en un escenario ideal para acoger una cita de estas características.

García Alcaina también subrayó el significado de los Soletes, a los que definió como una especie de guía para descubrir lugares auténticos durante las vacaciones. A diferencia de otros reconocimientos más centrados en la excelencia gastronómica, estos premios valoran la cercanía, el trato personal y aquellos establecimientos que conservan tradiciones y sabores ligados a la identidad local.

Por su parte, la directora de Guía Repsol, María Ritter, avanzó que esta edición contará con una novedad especial, la participación de nuevos prescriptores cuya identidad se dará a conocer durante la gala. Además, resaltó que Almería representa a la perfección el espíritu de los Soletes gracias a su oferta gastronómica basada en productos locales y en la influencia constante del Mediterráneo.

En la actualidad, Andalucía suma más de 800 Soletes repartidos entre sus ocho provincias. Este reconocimiento continúa creciendo año tras año y se ha consolidado como una referencia para quienes buscan propuestas gastronómicas de calidad sin renunciar a la sencillez, la cercanía y unos precios accesibles.

Los Soletes nacieron en 2021 con el objetivo de apoyar al sector hostelero y poner en valor aquellos negocios que forman parte de la vida cotidiana de vecinos y viajeros. Desde entonces, expertos repartidos por toda España y Andorra seleccionan establecimientos que destacan por su autenticidad, muchas veces alejados de los circuitos turísticos más conocidos. Todos ellos pueden consultarse tanto en la página web como en la aplicación de Guía Repsol, donde además es posible localizarlos, guardarlos y planificar rutas para visitarlos.