La alcaldesa se pronuncia tras el fin de la acampada por la vivienda en Almería y descarta nuevas actuaciones

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha celebrado el fin de la acampada por la vivienda en la Plaza Circular y ha asegurado que el Ayuntamiento no prevé nuevas actuaciones tras la retirada de las tiendas de campaña el pasado domingo, 25 de octubre.

«Bien está lo que bien acaba», ha afirmado la regidora, que ha defendido el derecho a manifestarse siempre que se respeten los derechos del resto de ciudadanos. «Manifestaciones sí, usurpación ilegal del suelo público no», ha recalcado.

El Ayuntamiento había presentado dos denuncias ante los juzgados, los días 5 y 16 de octubre, al considerar que la protesta suponía una ocupación ilegal de la vía pública y dificultaba tareas municipales como la limpieza y la poda de árboles, además de la organización de actividades en la plaza. Vázquez ha indicado que todavía no ha recibido una respuesta oficial de los juzgados y que se estaban evaluando los posibles daños en el espacio público, sin concretar si se han detectado desperfectos.

La protesta comenzó el 4 de octubre en la Plaza de Emilio Pérez y llegó a reunir alrededor de 40 tiendas de campaña para reclamar el acceso a una vivienda digna. Sus participantes decidieron desmontarlas el domingo para continuar las movilizaciones por otras vías. Según la alcaldesa, los colectivos han solicitado celebrar nuevas asambleas en la plaza, una autorización que corresponde a la Subdelegación del Gobierno.

Los colectivos ponen el foco en El Zapillo

Tras levantar la acampada, Acampada Almería y el Sindicato de Inquilinas de Almería han centrado sus reivindicaciones en la expansión de los alquileres turísticos y de temporada en El Zapillo. Ambas organizaciones alertan de que este fenómeno, junto con la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión, puede encarecer el mercado residencial y desplazar a los vecinos de sus barrios.

Los colectivos recuerdan que, según un estudio municipal, Almería contaba con 1.516 viviendas y apartamentos turísticos en diciembre de 2024, con una especial concentración en El Zapillo y el Centro Histórico.

Entre sus demandas figuran limitar la expansión de estos alojamientos, garantizar contratos de alquiler estables y ampliar el parque público de vivienda asequible. Además, han llamado a participar en la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre.