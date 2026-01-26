El alcalde de Pulpí reclama más agentes para frenar la presencia de narcolanchas

Juan Pedro García, alcalde de Pulpí, pide al Gobierno central más medios para la Guardia Civil y un endurecimiento de las leyes contra las mafias que operan en la costa

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha reclamado al Gobierno central un refuerzo de los medios personales de la Guardia Civil para combatir la presencia de narcolanchas en el litoral del municipio. El regidor ha denunciado la situación a través de un vídeo difundido en redes sociales, grabado en San Juan de los Terreros junto a la parlamentaria andaluza del PP Ángeles Martínez, desde donde se observan varias embarcaciones rápidas fondeadas frente a la costa.

Durante su intervención, García ha comparado la situación con la de “Honduras”, en referencia a la inseguridad que, a su juicio, se vive de forma habitual en la zona. El alcalde se ha mostrado “cansado” de solicitar al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, una mejora de los recursos disponibles ante una realidad que, según ha afirmado, se ha convertido en el “día a día” del municipio.

El primer edil ha defendido la labor de la Guardia Civil, aunque ha advertido de que resulta insuficiente sin un aumento de efectivos. En este sentido, ha reclamado también cambios legislativos para endurecer las penas contra los llamados ‘petaqueros’, quienes suministran combustible y apoyo logístico a las mafias del narcotráfico. “Entre todos, si luchamos, lo vamos a conseguir”, ha señalado, apelando a una mayor implicación institucional.

La denuncia del alcalde coincide con los avisos realizados por asociaciones de guardias civiles, que han alertado de la presencia de varias narcolanchas en el litoral almeriense durante los últimos días. Por su parte, la Guardia Civil ha informado de la recuperación de más de 21.000 litros de combustible en lo que va de año y de actuaciones recientes para evitar el suministro de gasolina a estas embarcaciones, algunas de ellas localizadas incluso en espacios protegidos del Cabo de Gata.