300 almerienses viajan hasta Madrid para recibir a León XIV

Alrededor de 300 almerienses viajarán este viernes a Madrid para acudir a los actos que se celebran con motivo de la visita del Papa León XIV a España. La delegación almeriense, que coordina mayoritariamente a través de la Pastoral Juvenil, se unirá a los fieles que se darán cita en Madrid durante el fin de semana en un ambiente de "mucha ilusión", según detalla el delegado episcopal y responsable de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Almería, José Aliaga Martínez. En coordinación con la Diócesis de Guadix (Granada), van a partir hasta tres autobuses con una notable "mezcolanza de edades" puesto que la visita del Santo Pontífice coincide con exámenes universitarios y las pruebas de la PAU, lo que ha condicionado la asistencia de una mayor cantidad de estudiantes.

En cuanto a la agenda prevista en la capital, los peregrinos almerienses tienen como objetivo "aprovechar al máximo" la experiencia. Tras su llegada este viernes por la tarde, asistirán a un acto de oración organizado por Hakuna, mientras que durante el sábado y el domingo se sumarán a las actividades de la Conferencia Episcopal. En esta línea, uno de los momentos más significativos del viaje se vivirá durante la vigilia del sábado por la noche. Aunque la mayor parte del contingente almeriense se ubicará en los sectores generales asignados, la organización ha concedido cuatro invitaciones especiales a la Diócesis de Almería para acceder a una zona preferente para vivir el encuentro "un poquito más de cerca" junto a León XIV.