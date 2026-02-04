Vícar exporta talento y calidad alimentaria en su participación en Berlín

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, encabeza la delegación institucional que acompaña y representa a las empresas del sector. Y es que el papel decisivo del municipio en la agricultura almeriense ha vuelto a quedar de manifiesto en el día de hoy con la participación institucional del Ayuntamiento en la apertura de la feria europea Fruit Logística. Hasta allí, se ha desplazado una delegación municipal, para acompañar y representar al conjunto agrícola de la localidad.

Bonilla, acompañado por el concejal del ramo, Francisco Rodríguez, ha tomado parte en la jornada de inauguración de la feria acompañando a las empresas vicarias desplazadas así como en representación de tantas otras. Con motivo de este evento anual, en el que cada año se dan cita miles de profesionales del sector de todo el mundo, el alcalde ha lanzado un mensaje de apoyo y protección a la agricultura. Tal y como ha señalado, el 80 por ciento de la población vicaria está vinculada a la agricultura a través de pequeñas y medianas explotaciones. Asimismo, apunta, cada vez son más las empresas internacionales que confían en la ubicación estratégica de la localidad para situar sus centros de operaciones y que integran en sus equipos el talento almeriense.

Hace hincapié además en que uno de los temas que sin duda marcarán esta edición de Fruit Logística es el acuerdo EU- Mercosur, sobre el que Antonio Bonilla ha realizado una petición: blindar la agricultura europea como sector estratégico. Con este claro mensaje, el Ayuntamiento de Vícar participa un año más en Fruit Logística, sirviendo como apoyo institucional y representante del talento local. El Área de Agricultura del Ayuntamiento de Vícar trabaja estrechamente junto a los productores atendiendo sus peticiones y anticipándose a las necesidades de un sector que no para de crecer.