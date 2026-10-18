Vox pide al Tribunal Constitucional que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo por la ley de nietos

Vox ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional para que inadmita el recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo contra las resoluciones del Supremo por la suspensión del voto de los nacionalizados mediante la denominada ley de nietos.

En un comunicado difundido este domingo, el partido que lidera Santiago Abascal sostiene que el recurso es "prematuro", ya que el Tribunal Supremo mantiene abierto hasta el 22 de octubre el plazo para que los afectados puedan personarse y formular alegaciones.

Asimismo, considera que no se ha acreditado una lesión constitucional actual ni se ha justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional del recurso.

Vox defiende que las medidas acordadas por el Supremo buscan "preservar la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral, sin anular la nacionalidad española ni establecer una exclusión definitiva de los electores afectados".

En este sentido, recuerda que el Alto Tribunal apreció un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Por ello, esta formación solicita la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación, así como el rechazo de las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por el Defensor del Pueblo, al considerar que podrían comprometer la correcta conformación del censo de cara a las elecciones del 29 de noviembre.