El Defensor del Pueblo interpone recurso de amparo ante el TC por la suspensión del voto por la Ley de Nietos

El Defensor del Pueblo ha interpuesto este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, decidida por el Tribunal Supremo.

En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo explica que ha pedido al tribunal de garantías medidas cautelarísimas y que se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo (TS) acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la llamada Ley de Nietos.

Ángel Gabilondo ha adoptado esta decisión tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades, y tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales.

El Defensor ha interpuesto este recurso "tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales", señala el comunicado.

"Si eres español, tienes derecho a voto"

Hace apenas una semana, Gabilondo se pronunció al respecto, explicando que "la nacionalidad conlleva el derecho al voto. No es que puedas ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto, sino que si eres español, tienes derecho al voto".

El Defensor indicaba así que la nacionalidad española para hijos y nietos de exiliados "se encuentra en el mejor espíritu de la Transición".