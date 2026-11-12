Rufián, a Bustinduy en la Diputación Permanente del Congreso: "Culpabilicemos al PSOE claramente"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, urgió este jueves en la Diputación Permanente de la Cámara Baja a Frente Amplio a "señalar al PSOE" en materia de vivienda, consciente de que Sumar "no ha tenido la suficiente fuerza para obligarles a hacer cosas".

Así lo advirtió durante su intervención en el debate de convalidación o derogación del Real Decreto Ley 28/2026 de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar continuidad a estos contratos más allá de su plazo mínimo.

Sumar no ha tenido "la fuerza suficiente"

En su alocución, dirigiéndose al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, encargado de defender la norma, Rufián aseveró, que en Sumar "tampoco se pueden tomar como un ataque decirles que no han tenido la fuerza suficiente" para cambiar la situación en el mercado de la vivienda convenciendo al PSOE, al tiempo que aseveró que su partido les "quiere ayudar".

"Ustedes no han tenido la suficiente fuerza, porque yo no sospecho de sus buenas intenciones, para obligar al PSOE a hacer cosas. Pero tenemos que señalar al PSOE. Les tenemos que decir, ¿a la próxima podrá ser? Y la respuesta será, 'bueno, veremos'", lamentó.

"Ojalá hubiéramos compartido proyecto político"

En su primera intervención, lamentó que "el Gobierno al final actúa como una ambulancia", al tiempo que deseó que "ojalá" él y Bustinduy hubieran "compartido proyecto político" e ironizó con el hecho de que "ojalá" el ministro "hubiera gobernado alguna vez".

"Ya sé que ustedes tienen la fuerza que tienen, pero creo que también hay que hacer ver que ustedes no han pintado nada o que tienen propuestas maravillosas, porque al final la culpa es del PSOE", reiteró, al tiempo que urgió a decirlo "claramente" y a "culpabilizar al PSOE claramente" porque "le cuesta este tipo de cosas".

A su entender, "tienen intereses igual que la derecha y la ultraderecha catalana" y "habla con la misma gente", al tiempo que admitió que la izquierda no hay "tenido la fuerza suficiente como para poder doblegarles el brazo".

"Nosotros le pedimos a la gente que nos dé más fuerza para doblegarles el brazo"

"¿Que nosotros le pedimos a la gente que nos dé más fuerza para doblegarles el brazo en la siguiente legislatura, a poder ser, si al final puede ser? También, digámoslo, sin ningún tipo de problema", prosiguió, al tiempo que indicó que criticó que el mercado de la vivienda "lleva sin regularse o sin intervenirse durante 40 o 50 años y estamos como estamos".

En este punto, consideró que el hecho de que "esta gente", en referencia a PP y Vox, gobierne "significa que a la gente que vive en chabolas le colocarán una bandera de España rojigualda o una estelada".

En cuanto a "soluciones", pidió a Bustinduy "un compromiso", porque, "si al final" tienen "la oportunidad de repetir", él aspira a un "Gobierno del PSOE sometido". "No considero que el PSOE sea lo mismo que el PP siempre y cuando esté obligado, porque si no aquí viene García Page", abundó, convencido de que "ese es el compromiso y que no hay otra alternativa".

A su vez, incidió en que la intervención del mercado "ya es innegable" y apuntó como "soluciones" prohibir o gravar "enormemente a la gente que especula", aunque él "prohibiría la acumulación directamente".