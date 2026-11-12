Bustinduy afea a PP y Vox que "blinden" los "intereses" de los rentistas que "absorben la sangre" a los inquilinos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha acusado este jueves al PP, Vox y Junts de impedir que cinco millones de inquilinos puedan ahorrar 4.341 euros anuales, por votar en contra de los dos decretos de vivienda que se debaten en el Congreso.

"Votar que no es decirle a cinco millones de personas que esos 4.341 euros que se van a ahorrar dónde tienen que ir es al bolsillo de las empresas inmobiliarias que les están sangrando la vida", ha dicho el ministro, tras lo cual les ha pedido que "revisen sus programas electorales y encuentren una medida que represente un ahorro similar para la gente trabajadora".

"La huelga consiguió parar el país"

Bustinduy, que ha presentado en la Diputación Permanente uno de los dos decretos -el de renovación automática de los alquileres-, ha comenzado su intervención refiriéndose a la huelga general de ayer, que a su juicio "consiguió parar el país, pese a la intimidación y la violencia intolerable", y agradeciendo a los sindicatos su labor.

Acusa a la derecha de defender los intereses de patronal, fondos buitres y bancos

En un discurso dirigido al bloque de la derecha en la cámara, el ministro les ha acusado de defender los intereses de "la patronal, los fondos buitres y los bancos, que viven del esfuerzo de los demás", y ha sostenido que el derecho a la vivienda "se va a abrir paso" en España.

"Hoy votar sí a estos decretos es votar para que la gente trabajadora deje de contener el aliento. Es dar tranquilidad, estabilidad, seguridad, dignidad a las mayorías que no se merecen que sus vidas sean piezas en el juego de especulación financiera del que dependen", ha argumentado.

Bustinduy ha arremetido contra la "acumulación obscena de riqueza por parte de un uno por ciento de la población", contra los beneficios de las energéticas y la banca y ha advertido de que "la gente sabe que esto no es justo".

En esa línea, ha insistido en que si el PP, Vox y Junts "no son capaces de entender" lo que pidió ayer la clase trabajadora en las multitudinarias movilizaciones que se produjeron en las calles es "porque no les afecta y porque han decido defender los intereses de los rentistas".

Renovación automática de los alquileres

En defensa del decreto de renovación automática de los alquileres, ha señalado que es "una de las medidas más efectivas para poner orden en el mercado del alquiler" y una medida "eficaz" y "de sentido común" que ya funciona en Reino Unido, Países Bajos y Alemania" y que supondría para España "lo mismo que la reforma laboral supuso para el mercado de trabajo".

De convalidarse este decreto, la actual prórroga anual de los alquileres de vivienda habitual sería sustituida por prórrogas automáticas de cinco o siete años y, si el propietario decidiese no renovar, debería indemnizar al inquilino con el con el equivalente a doce mensualidades, salvo excepciones.

En su turno de réplica a los grupos parlamentarios, Bustinduy ha afirmado que la política de vivienda del PP es "el ático de Ayuso", lo que ha provocado el momento de mayor tensión del debate.

La "promesa" de Vox de construir vivienda social "con la motosierra"

También ha cuestionado la promesa de Vox de construir vivienda social "con la motosierra"; se ha mostrado convencido de que el PNV acabará apoyando con el tiempo el modelo de renovación automática de alquileres y ha reivindicado que desde su ministerio ha hecho esta legislatura "todo lo que ha podido y más" en materia de vivienda.

A modo de balance, ha destacado que ha impuesto una multa de 64 millones de euros a Airbnb, que ha cerrado decenas de miles de anuncios ilegales de pisos turísticos, que ha impuesto una multa a Alquiler Seguro de 3,6 millones de euros, que ha abierto expedientes por prácticas abusivas a algunas de las principales inmobiliarias del país y que consiguió, mediante un plante en el Consejo de Ministros, que el Gobierno aprobara el decreto de prórroga de los alquileres que el congreso rechazó y el que hoy se debate.