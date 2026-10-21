Rubén Amón, sobre la negociación PP - Vox para tener mayoría en el Senado: "Es una trampa de Abascal a Feijóo y él, como acostumbra, caerá en ella"

El Partido Popular ha confirmado que se encuentra en negociaciones con Vox para alcanzar un acuerdo en las listas del Senado. Así lo explicó el líder de la formación, Alberto Núñez-Feijóo, que apuntó a la necesidad de llegar un acuerdo para evitar el control de la Cámara Alta por parte del "sanchismo".

Todo después de que PSOE y Frente Amplio pactaran de última hora un acuerdo para presentarse de manera conjunta en el Senado con el objetivo de recuperar la mayoría absoluta en la cámara.

Se trata de una pugna de ambos bloques por ver quien obtiene el poder de un órgano esencial para el transcurso político. En esta última legislatura, los populares han 'controlado' el Senado gracias a su mayoría, y para revalidar ese control será necesario un pacto con Vox donde los de Santiago Abascal deberán retirarse de hasta 17 provincias.

Sin embargo, esta disputa significa para Rubén Amón, tertuliano de Más de Uno, un "destrozo institucional". El también periodista señala que esta alternancia debería acabar pero adelanta que será algo que no ocurrirá.

El destrozo institucional tendría que ser corregido para rehabilitar el pudor de las instituciones pero el PP, impulsado por Vox, va a plantear un escenario de despecho y venganza

La maniobra del PP con Vox

Tal y como explica el tertuliano, las negociaciones entre ambos partidos responden a la intención del Partido Popular de "someter al país a una tensión pendular" que resulta agotadora para el Gobierno.

Una estrategia "discutible y perniciosa" que se basa en provocar una inhibición de Vox en ciertas circunscripciones para que la formación de Núñez-Feijóo "no pierda comba" con el Partido Socialista en la Cámara Alta. Para Amón, lo planteado por el PP supone "un cálculo de vergüenza".

La trampa de Abascal a Feijóo

Sumar y PSOE han ido de la mano en la última legislatura después de llegar a un pacto para gobernar de manera conjunta. Algo muy diferente a lo que han hecho PP y Vox, que han ido por caminos distintos. Es por ello que el tertuliano solicita al bloque de la derecha una explicación sobre en qué va a consistir el supuesto acuerdo que podrían alcanzar en los próximos días.

Por otro lado, el periodista afirma que el pacto es una trampa de Abascal en la que Feijóo caerá. "Esta artimaña de acuerdo con la cual 'yo me quito de aquí para fingir que estoy contigo pero no estoy' y que el PP se preste, me parece que es una trampa que Abascal le ha puesto a Feijóo y yo creo que, como suele acostumbrar, va a caer en ella", concluye.