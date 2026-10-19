De los platós a candidato al Congreso: el PP apuesta por Jon Echeverría, el joven de 22 años que protagonizó varias polémicas televisivas

El Partido Popular ha sorprendido con su apuetas para Gipuzkuoa. La formación ha designado a Jon Echevarría, un joven de 22 años, como número uno en dicha circunscripción para tratar de consegui un escaño que no tienen desde 2011.

El candidato es conocido por sus intervenciones en programas como 'laSexta Xplica' o 'Espejo Público', donde ha protagonizado varios enfrentamientos con otros tertulianos y expertos económicos.

El propio PP ha hecho referencia a su popularidad televisiva en redes sociales: "Si ya les tiene bailando en las televisiones imaginad lo que podría hacer con ellos si consigue un acta en el Congreso".

Quién es Jon Echeverría, el nuevo candidato del PP por Gipuzkoa

Nacido en San Sebastián en 2004, Echeverría compagina su actividad política con sus estudios de Derecho y Economía. Pertenece a Nuevas Generaciones del Partido Popular y ha construido buena parte de su identidad pública y política a través de las redes sociales y los debates televisivos.

Pese a su juventud, no será su primera experiencia como candidato. En las elecciones municipales de 2023 encabezó la lista del PP a la Alcaldía de Zumarraga, aunque solo consiguió 73 votos, el 1,58% del total, y no logró representación en el Ayuntamiento.

Ahora se enfrenta a un reto todavía más complicado. Recuperar para los populares un escaño por Gipuzkoa, una circunscripción en la que no consiguen representación en el Congreso desde 2011.

El joven ha defendido que Gipuzkoa es "la única provincia que apoya a Sánchez por unanimidad" y ha asegurado que su objetivo es disputar a EH Bildu el último escaño de la provincia.

También ha apelado al voto útil de la derecha al sostener que "el voto a Vox es un escaño para Bildu", una afirmación con la que pretende concentrar el apoyo electoral en el PP.

En las últimas elecciones generales, celebradas en 2023, el PP obtuvo alrededor de 32.000 votos en este territorio, cerca del 8%, y quedó por detrás de EH Bildu, PSE-EE, PNV y Sumar.

Sus polémicas televisivas sobre los impuestos

La popularidad de Echeverría ha crecido especialmente por sus intervenciones sobre economía, impuestos y políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de sus enfrentamientos más comentados se produjo el pasado mes de abril en 'laSexta Xplica', cuando defendió que una persona con un sueldo situado en la mediana de las rentas declaradas pagaba tres veces más de IRPF que en 2019.

Sus cálculos fueron cuestionados por Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que rechazó la metodología empleada por el joven popular.

"Hemos hecho el cálculo que tú hacías y no es que sea ambiguo, es que es incorrecto", le respondió Cruzado, que recordó que la tributación del IRPF depende también de las circunstancias personales y familiares de cada contribuyente.

El experto sostuvo que, utilizando un supuesto concreto, el incremento sería del 60% y no del 300% defendido por Echeverría.