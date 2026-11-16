Qué es la ‘unión de amistad’ que propone el PSOE: cómo funcionaría y qué derechos reconocería

Cada vez quedan menos días para que se produzcan las elecciones del 29 de noviembre y el PSOE sigue avanzando su programa electoral. En un mitin del partido este pasado domingo en Alcorcón, los socialistas han presentado un total de 500 medidas entre las que se encuentra una nueva figura jurídica denominada 'unión de amistad'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a introducir esta figura dentro del Código Civil para reconocer derechos a personas que se cuidan entre sí sin ser pareja ni familia. Se trata de una medida que ya se encuentra incorporada en el catalán o el navarro, aunque en este caso es conocida como 'unión de amistad'.

De esta forma, esta propuesta de Sánchez pretende que dos o más personas que mantienen una relación de amistad y se cuidan mutuamente puedan obtener un reconocimiento legal, a pesar de no estar casadas, sean pareja o tengan vínculos familiares.

Para qué serviría la propuesta

La medida planteada por el partido socialista coincide con la propuesta de Ada Colau, máxima dirigente de Frente Amplio, donde se plantea que la 'familia elegida' como amigos y vecinos cercanos, tenga permisos retribuidos por cuidados en casos de enfermedad, hospitalización, dependencia o crianza.

Así, Sánchez ha defendido la necesidad de adaptar la legislación a las diferentes formas de convivencia y a las redes de apoyo que existen fuera de las familias tradicionales. "Hay personas a las que queremos que no tienen por qué ser nuestra pareja, que deciden cuidarnos y que merecen tener derechos y reconocimiento en nuestro Código Civil", ha explicado.

No obstante, aún no se han ampliado todos los detalles sobre la nueva norma, las condiciones para constituir estas uniones ni el conjunto de derechos que llevarían aparejados.

Aún así, la idea es que el sistema tenga en cuenta situaciones en las que los amigos desempeñan un papel equivalente al de un familia en el día a día, especialmente en aquellos casos donde hay una persona enferma o que necesita ayuda.

Por ejemplo, podría beneficiar a dos amigos que comparten vivienda y se ocupan mutuamente de sus necesidades, o a una persona que tiene como principal apoyo a un amigo cercano en lugar de a sus familiares. Con ello, no habría necesidad de que ambas personas tengan una relación sentimental al uso.

Qué derechos ampliaría

A través de la iniciativa, los socialistas ampliarían el reconocimiento de los cuidados en el ámbito laboral. Según ha explicado el líder del Ejecutivo, esta nueva figura permitiría reconocer derechos como los permisos retribuidos para atender a un amigo enfermo o en caso de fallecimiento.

No obstante, el Estatuto de los Trabajadores ya reconoce un permiso retribuido de cinco días por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que requiera reposo domiciliario de determinados familiares u otras personas sin parentesco que convivan con el trabajador, de tal forma que no se trata de algo nuevo, sino de un aumento de los derechos para el caso de las relaciones de amistad.

Una norma que ya existen en algunas comunidades

Tal y como ha recordado Pedro Sánchez, esta medida ya está en vigor en algunas comunidades de España. Cataluña y Navarra regulan en su Código Civil estas relaciones convivenciales.

Por un lado, Cataluña regula estas relaciones en adultos que comparten vivienda, gastos o tareas domésticas con voluntad de permanencia, que pueden ser parientes o simples amigos o compañeros, hasta un máximo de cuatro individuos si no hay parentesco. En el caso de Navarra, la comunidad recoge en su Fuero Nuevo las "comunidades de ayuda mutua".