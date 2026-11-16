Pedro Sánchez apela en Arnedo a votar al PSOE para frenar a la ultraderecha

El secretario general del PSOE y candidato a seguir en la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, respaldaba en Arnedo a los candidatos riojanos a Congreso y Senado, en un acto en el que el secretario general del PSOE riojano, Javier García, pedía participación en las urnas para impulsar a los candidatos del PSOE y defendía a Sánchez de los ataques.

Pedro Sánchez aludía a la necesidad de reflexionar sobre el momento actual, acabar con las desigualdades y consolidar los derechos alcanzados en la democracia. Destacaba que se ha subido el salario medio, el SMI, las pensiones, las becas, o mejorado la dependencia, "todo para una España, ahora mejor que en 2018, y que lo será en 2030 si gobierna el PSOE".

No faltaba la referencia a los líderes de PP y Vox, Feijoo y Abascal, de los que decía que solo están proponiendo derogaciones, gradecía a los sindicatos las mejoras que se han podido alcanzar a través de los acuerdos con el Gobierno y contraponía sus propuestas con las del PSOE.

Para terminar, Sánchez aludía a lo ocurrido en otros países con líderes conservadores, para que no ocurra en España.