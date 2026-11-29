La jornada electoral del 29N ya se encuentra en marcha. Desde las 8:00 horas, los colegios han abierto sus puertas para dar paso a los electores más madrugadores que acudan al lugar a ejercer su derecho al voto.

Llegar a la mesa, dar el nombre y depositar el voto una vez que los integrantes comprueban la lista del censo es el gesto más habitual a la hora de votar, pero, ¿qué ocurre si en la mesa ya aparece el nombre tachado indicando que ya ha votado ese elector?

En primer lugar, la ley contempla que votar en nombre de otra persona o votar dos veces es delito, por lo que cabe informar al presidente de la mesa, que tiene la autoridad dentro del colegio electoral, para informar del caso a las autoridades competentes.

Para votar, hay que identificarse con el DNI, Pasaporte o carné de conducir con fotografía, por lo que los vocales y el propio presidente pueden comprobar si la identidad de la persona es la correcta. Si la mesa duda de quién es la persona que ha acudido al lugar, tiene la potestad de decidir por mayoría, y ese caso pasa al juzgado.

Condena y multa por votar sin derecho

Votar sin derecho o votar dos veces se castiga con prisión de seis meses a dos años, multa de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Por tanto, lo que conviene hacer en uno de estos casos es pedir que la incidencia quede recogida y anotada en el acta de la sesión, además de denunciar ante la policía el caso de suplantación de la identidad.

Otra cosa que conviene recordar es que, si ya se ha pedido el voto por correo, no se puede votar de manera presencial. Aunque no se llegase a recoger la documentación para votar por correo, en la mesa siempre aparecerá este elector como votante por correo y por tanto no se podrá ejercer el derecho al voto desde la mesa.