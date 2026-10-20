Las palabras de Sánchez en 2016 que vuelven contra Ferraz por las listas de Palencia: "No debemos quitar la voz a la militancia"

Palencia se ha convirtido en un problema para Pedro Sánchez. La decisión de Ferraz de sustituir a Álvaro Bilbao, el candidato respaldado por la organización provincial, por la veterana dirigente Mariluz Martínez Seijo, ha derivado en la renuncia en bloque de la lista palentina.

La alcaldesa socialista de la ciudad, Miriam Andrés, tras la crisis ha recuperado unas declaraciones de Pedro Sánchez de 2016 en las que defendía que fueran las bases quienes decidieran el futuro del partido.

El vídeo, grabado el 30 de septiembre de aquel año, muestra a Sánchez reivindicando la participación de los militantes en las decisiones internas del PSOE: "No debemos quitar la voz a la militancia para que decida cuanto antes con su voto, y para que el PSOE sea dirigido por quienes ellos y ellas deciden", afirmaba entonces Sánchez.

En aquella intervención, el entonces secretario general reivindicaba su elección mediante el voto directo de los afiliados y defendía la necesidad de mantener abiertos los mecanismos de participación.

"Fui el primer secretario general elegido con el voto directo de la militancia, y esa puerta abierta a una mayor democracia no puede cerrarse", aseguraba.

Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE provincial, se ha mostrado muy crítica con la medida: "Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros, por quinta vez, os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. Viva la democracia interna", ha denunciado.

Álvaro Bilbao había recibido un respaldo prácticamente unánime en el proceso interno, con 77 votos a favor y una abstención. Sin embargo, Ferraz decidió modificar la candidatura.

Montero justifica el cambio por razones de paridad

María Jesús Montero, ha justificado la sustitución de Álvaro Bilbao por Mariluz Martínez Seijo apelando a la paridad de género, uno de los criterios que Ferraz asegura estar aplicando en la confección de las listas.

Montero ha defendido que "la paridad para el Partido Socialista es innegociable" y ha insistido en la necesidad de aumentar la presencia de mujeres encabezando las candidaturas al Congreso.

Por su parte, fuentes de Ferraz han recordado este martes que las listas fueron ratificadas por unanimidad en el Comité Federal y que, tratándose de unas elecciones generales, la dirección nacional tiene potestad para introducir modificaciones.