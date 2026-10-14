Pablo Pombo y su "convicción" sobre la corrupción antes del 29N: "Vamos a ver cosas que nos van a poner el pelo de punta"

"Tengo la convicción de que la corrupción va a estar muy presente en la conversación y el debate público". Estas han sido las palabras del periodista Pablo Pombo sobre lo que muy probablemente ocurra, según opinión, en los próximos días antes de las elecciones del 29 de noviembre. Así lo ha indicado en Por fin, donde asegura que "en los próximos 46 días vamos a ver cosas que nos van a poner el pelo de punta".

Vamos a ver cosas que nos van a poner el pelo de punta

El periodista ha hecho alusión a comentarios que sonaban en el debate público tras la convocatoria de elecciones. Algunos decían que "este era el momento bueno de Sánchez porque cogía la ola de la vivienda; empieza a movilizarse la calle y de ahí se levanta". Sin embargo, insiste: "Pensad en que un solo tema puede monopolizar la conversación, como ha ocurrido con Ceuta durante 54 días; es un acto de ingenuidad y desconocimiento de la realidad".

Lo cierto es que a pesar de los recientes episodios que han marcado el contexto político español, las encuestas continúan otorgando un resultado favorable al PSOE, partido que dirige el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Resultado favorable para el PSOE

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da como vencedor al PSOE el 29N, con casi 12 puntos sobre el PP en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen, un acto que ha provocado una oleada de protestas contra la situación de la vivienda en España.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34%, tres puntos más que en septiembre, mientras el Partido Popular se queda en el 22,2%, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

De esta forma, el PSOE obtendría un total de hasta 152 escaños, lo que le colocaría como primera fuerza política y le otorgaría la posibilidad de volver a gobernar durante cuatro años más. Y es que Frente Amplio conseguiría el 6,1% de los votos, es decir, cuatro décimas más.

Por su parte, Vox se consolida en tercera posición con el 17,1% de voto estimado, lo que supone medio punto más, y Podemos baja seis décimas hasta el 3% de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas.