El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga un 0,1% de intención de voto a Democracia 21, el partido de Miriam González, que se presenta en estas elecciones por primera vez en la historia, con papeleta en Madrid y en Barcelona. Sin embargo, desde la formación no le dan credibilidad al resultado y han animado a José Félix Texzanos a "bajar a la calle" para comprobar el verdadero "sentir de los ciudadanos".

Este domingo, el partido ha organizado un acto en el Auditorio Mutua Madrileña en Madrid, desde donde han asegurado que van a conseguir escaño en el Congreso e, incluso, la presidencia en las próximas elecciones de 2030: "Vamos a entrar en el Congreso de los Diputados y vamos a entrar por Madrid y Barcelona y en las próximas elecciones vamos a llenar el Wizink Center para llevar a Miriam a Moncloa".

Uno de los miembros del partido, David Andrés, ha pronunciado un alentador discurso en el que ha mostrado su seguridad de cara a un buen resultado el próximo 29N: "Nos dijeron que no reuniríamos los avales y aquí estamos; nos dijeron que no íbamos a llenar esta sala, miradla".

Pone en duda la encuesta del CIS

Además, en una entrevista en Servimedia, la candidata del partido ha cuestionado los resultados del CIS. "No son esas cifras lo que yo noto en la calle", ya que su partido está haciendo una campaña de tú a tú con los ciudadanos y puede ver "inmediatamente en el sentir de la gente dónde está el movimiento y dónde está la ilusión".

González asegura que el CIS está "politizado arriba", al igual que las encuestas, que se han convertido "en un instrumento electoral de unos y de otros". Esta crítica la ha extendido "a prácticamente todo" lo que depende del Gobierno porque "llegan y tejen una tela de araña política por todo lo que pueden y vienen los otros y, en vez de desmantelar esa tela de araña, la heredan y siguen tejiendo".

Critica la politización extrema de "todo"

La candidata de Democracia 21 ha lamentado que, a pesar de que la democracia española es "relativamente joven", todo está "planteado de la misma manera" y eso provoca que los ciudadanos tengan la sensación de que "todo está politizado" y no se sientan realmente representados.

Al igual que ha animado a Tezanos a bajar a la calle, ha instado al resto de políticos a hacer lo mismo, porque "solo hacen mítines con los suyos" y ha restado importancia al dato que las encuestas dan a nivel nacional a su partido, porque lo que les importa es lo que obtengan en Madrid y Barcelona, que es donde se presentan.