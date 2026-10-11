Quién es Miriam González, la candidata de Democracia21: abogada, mujer de Nick Clegg y fundadora de 'España Mejor'

La abogada Miriam González Durantez ha presentado el partido 'Democracia21', una nueva formación política que va a concurrir en las elecciones del 29N por Madrid y Barcelona, pero con la intención de presentarse en las próximas citas con las urnas en todo el país. Al acto de presentación han asistido antiguos miembros de UPyD y algunos eurodiputados.

La "prioridad número uno" de España es "recuperar la movilidad social" y ha puesto el foco en los jóvenes, que "tienen que saber que con su esfuerzo y su trabajo pueden ir a más". A su juicio, muchas personas votan "con la nariz tapada" para después ver "que todos hacen las mismas cosas", por eso, su partido se ha presentado como una alternativa de centro "para dejar de lado las diferencias ideológicas y hacer piña".

Casada con un exviceprimer ministro

Miriam González nació en Valladolid en 1968. Su padre fue el primer alcalde de la democracia en Olmedo y senador del PP hasta su muerte en 1996. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid y, posteriormente, un máster en Asuntos Europeos y Política Europa por el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica). También ha sido Senior Associate Member de St Antony's College en la Universidad de Oxford y posee el título de piano.

Está casada desde el año 2000 con Nick Clegg, exlíder de los Liberal Democrats británicos y vice primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2015 y juntos tienen tres hijos.

Su trayectoria como jurista en diversos ámbitos

Su carrera profesional ha estado centrada en el comercio internacional y la Unión Europea (UE). Empezó trabajando como negociadora comercial de la UE en la Organización Mundial del Comercio y formó parte de los gabinetes de los comisarios europeos Chris Patten y Benita Ferrero-Waldner. Después, entre 1999 y 2005 fue asesora sénior de ambos comisarios en relaciones exteriores.

También ha trabajado como asesora del Foreign and Commonwealth Office sobre Oriente Medio y la UE, incluida la presidencia británica del Consejo de la UE y ha encarnado puestos de relevancia en despachos internacionales, además de dirigir prácticas de comercio internacional y relaciones con la UE.

Todo ello le ha llevado a formar parte del consejo de diversidad de Toyota Europa, es miembro del European Council on Foreign Relations (ECFR) y del consejo asesor internacional del Círculo de Empresarios y figura en el grupo de árbitros de la Comisión Europea para disputas comerciales.

Fundadora de 'España Mejor'

Durante su etapa en Reino Unido trabajó por la igualdad de oportunidades y la importancia de referentes femeninos. Por ello, fundó la campaña Inspiring Women, orientada a acercar modelos profesionales femeninos a alumnas de centros públicos e Inspiring Girls International, una organización que conecta a niñas y jóvenes con mujeres referentes presente en más de 40 países.

Ya en España creó en 2023 'España Mejor', una plataforma sin ánimo de lucro y apartidista que intenta que la sociedad civil se implique en la elaboración de políticas públicas. Así las cosas, la plataforma ha impulsado propuestas como la supresión de los aforamientos, la reducción de cargos de confianza o un código ético para el Gobierno. Además, ha publicado varios libros como 'Devuélveme el poder' o 'Made in Spain'.