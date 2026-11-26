El candidato del Partido Popular al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha vuelto a sufrir un episodio de hostigamiento durante un acto electoral, esta vez en el campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en San Sebastián.

Decenas de jóvenes radicales han recibido a los representantes populares con insultos, amenazas y silbidos, mientras agentes antidisturbios de la Ertzaintza protegían la zona.

Los hechos han ocurrido este jueves junto a la Facultad de Economía y Empresa, donde el PP había instalado una carpa con el lema 'Yo sí creo en la libertad de expresión ¿Y tú? Acércate y pregúntame'.

Pese al dispositivo policial, los concentrados han mantenido los gritos durante las intervenciones de Echeverría y del vicepresidente de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu. Entre las expresiones dirigidas a los populares se han escuchado "hijos de puta" y "sin zipaios no sois nada".

Echeverría denuncia las amenazas: "Los fascistas son ellos"

El candidato popular ha calificado de "surrealista" que los manifestantes pretendan expulsar a los representantes de su partido de la universidad mediante "la amenaza y la coacción".

Echeverría ha defendido su derecho a celebrar actos electorales en lo que ha definido como la "universidad de todos los vascos" y ha asegurado que los "fascistas son ellos", en referencia a quienes han tratado de impedir el desarrollo del encuentro.

El dirigente popular ha insistido en que mantendrá su actividad electoral durante los últimos días de campaña, aunque ha reconocido que los incidentes de seguridad le han obligado a modificar su agenda.

De los quince municipios que tenía previsto visitar, finalmente ha podido acudir a diez, después de cancelar o modificar varios desplazamientos por motivos de seguridad.

Tras finalizar las intervenciones, los miembros del PP han retirado la carpa y la mesa, pero han tenido que permanecer durante una hora bajo custodia policial antes de poder abandonar el lugar.

Su salida se ha producido entre nuevos gritos y aplausos de los jóvenes concentrados.

Cuatro incidentes durante la campaña electoral

El episodio de este jueves es el cuarto incidente de este tipo sufrido por el PP en Gipuzkoa durante la campaña electoral del 29N.

El primero tuvo lugar el pasado 14 de noviembre en Hernani, donde Echeverría fue atacado con petardos, huevos y piedras durante un acto de campaña.

Tres días después, el 17 de noviembre, se produjeron nuevos incidentes en Eibar, donde el candidato estuvo acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El pasado martes 24 de noviembre volvió a sufrir un episodio de hostigamiento en Andoain.

Pese a estos incidentes, Echeverría ha reiterado que continuará participando en los actos electorales previstos hasta el cierre de campaña de este viernes.