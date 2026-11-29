El Partido Popular ha sido la fuerza política más votada en las elecciones generales de este 29N en el municipio toledano de Urda, localidad en la que el pasado 28 de octubre se produjo el accidente ferroviario que dejó 69 fallecidos.

Con el 100% de los votos escrutados, los populares han logrado 608 papeletas (el 38,26% del total), aunque son 22 menos que en las elecciones de 2023. Mientras, el PSOE ha tenido 503 votos (31,65 %), es decir, 32 menos que en las anteriores elecciones generales. Esta bajada en los principales partidos políticos se ha debido al aumento en el apoyo a Vox, que ha sido el tercer partido político más votado, con el 25,48% y 405 votos, tras subir 6,6 puntos y 117 votos más respecto a 2023. Por su parte, Frente Amplio ha obtenido el 1,44% de las votaciones; Se Acabó la Fiesta el 1,19%; y, el Frente Obrero la fuerza menos votada con el 0,2%.

Elecciones en Urda tras un mes del accidente ferroviario

La participación en el municipio, que tiene 1.897 electores, llegó al 86,18%, 4,8 puntos más que en 2023. El PP retiene ahora el primer puesto, que ya ocupó en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El PSOE quedó segundo, con el 31,65% y 503 votos, a 6,6 puntos del PP.

Estos resultados llegan justo un mes después del trágico accidente ferroviario en este municipio. El tren de alta velocidad que chocó viajaba con 378 pasajeros y embistió a otro con 147, un total de 530 pasajeros, y que dejó un total de 69 fallecidos.

El de Urda fue el segundo accidente ferroviario con más víctimas mortales de las últimas dos décadas en Europa. Llegó, además, después del de Adamuz, en Andalucía, donde una colisión frontal dejó 46 muertos en enero de este mismo año. Dos accidentes que provocaron, tras críticas del Congreso y de la ciudadanía, la dimisión del ahora exministro de Transportes, Óscar Puente.