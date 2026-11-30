El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado desde la sede nacional de la calle Génova en Madrid la victoria de los populares en las elecciones generales del 29N. Entre la dirección del partido y ante cientos de simpatizantes congregados en esta calle, el líder popular ha reivindicado que el PP ha conseguido "derribar el muro" para abrir una nueva etapa en España.

Desde el balcón de Génova, Feijóo ha agradecido el respaldo a los españoles que se han mantenido a su lado para darle la mayoría parlamentaria que compartirá con Vox. Con el 100 % del escrutinio finalizado, el Partido Popular se impone como la fuerza más votada con cinco diputados menos que en 2023. Aunque, el fuerte ascenso en escaños ha sido por parte de la formación de Santiago Abascal, que permite a ambos partidos superar la mayoría absoluta. Por su parte, en la parte izquierda del espectro político, el PSOE cae hasta los 116 escaños, Frente Amplio obtiene 10 representantes y Podemos se queda sin representación parlamentaria.

"Gobernar sin miedo y sin excusas"

Durante su intervención en la sede del PP, Feijóo ha apelado a la "serenidad y firmeza de los que saben ganar y de los que saben que detrás de una gran victoria hay una gran responsabilidad". En su primer discurso como presidente de España, ha mandado un mensaje tanto a sus votantes como a quienes optaron por votar a otros partidos. En este sentido, el líder gallego ha asegurado que intentará "gobernar para todos los españoles, voten a quien hayan votado" y que su objetivo es "derribar todos los muros y abrir las puertas".

"A los que nos han puesto en duda, que se vayan tranquilos a la cama que no os defraudaré: solo me debo a España, me debo a los españoles", ha enfatizado el líder del PP. En ese momento, cuando los ciudadanos congregados frente a la sede de Génova coreaban gritos de "Pedro Sánchez dimisión", Feijóo ha frenado los cánticos sentenciando: "Eso es el pasado".