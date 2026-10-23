Un experto en derecho digital analiza el vídeo del PP creado con IA contra el PSOE: "No le veo mucho recorrido jurídico"

El uso de la inteligencia artificial en la campaña electoral del 29N ha abierto un debate sobre los límites de la sátira política. El Partido Popular ha difundido un vídeo creado con esta tecnología en el que recrea la imagen y la voz de personajes vinculados al PSOE. ¿Hasta qué punto es legal utilizar la identidad de un adversario político para hacerle decir cosas que nunca ha pronunciado?

Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital, ha analizado esta cuestión en 'La brújula' de Onda Cero. A su juicio, el vídeo de los populares difícilmente tendría consecuencias jurídicas, siempre que quede claro su carácter satírico y no exista riesgo de confundirlo con una grabación real.

"Yo no le veo mucho recorrido jurídico", ha asegurado Adsuara, que considera que la publicación está amparada, en principio, por la libertad de expresión y de crítica política.

¿Es legal utilizar la imagen de políticos mediante inteligencia artificial?

En el caso del vídeo del PP, el experto considera que su intención humorística resulta evidente y que difícilmente alguien podría confundirlo con una comunicación auténtica del PSOE.

"Claramente tiene una intención satírica o de crítica política que nadie va a pensar que ese vídeo lo van a decir los personajes asociados al PSOE ni lo va a difundir el PSOE. Está difundido desde una cuenta del PP", ha explicado.

Adsuara matiza que la situación sería diferente si los mensajes incluyeran afirmaciones falsas, difamatorias o calumniosas. Sin embargo, considera que en este caso se ha tenido cuidado con el contenido de las declaraciones recreadas.

Más allá de las posibles consecuencias legales, el abogado cree que los populares han logrado dar visibilidad a su publicación: "Han conseguido lo que querían y es que estemos hablando de ello".

El verdadero peligro: los vídeos falsos difundidos antes de las elecciones

Adsuara considera que la inteligencia artificial será cada vez más habitual en las campañas electorales, del mismo modo que anteriormente se popularizaron los memes y los montajes fotográficos.

Su principal preocupación no son las parodias reconocibles, sino los vídeos manipulados que parecen auténticos y pueden difundirse cuando apenas queda tiempo para desmentirlos.

"A mí me preocupa mucho más los vídeos que parecen reales y que pueden difundirse, por ejemplo, el último día de campaña electoral, en la jornada de reflexión", ha advertido.

El especialista teme especialmente las campañas de desinformación impulsadas desde el extranjero, capaces de hacer circular contenidos falsos en momentos decisivos.

"Eso es muy difícil de distinguir de un vídeo real. Y no queda tiempo para desmentirlo. Y puede influir en el voto y en los resultados", ha señalado.

Como ejemplo, ha mencionado las interferencias y campañas de desinformación detectadas durante el proceso electoral de Rumanía.