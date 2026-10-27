Elisa Beni apunta a una posible injerencia extranjera detrás de los disturbios de Barcelona y Bilbao: "Alguien externo quiere dividirnos"

¿Quién está detrás de las convocatorias que han terminado en disturbios en Barcelona y Bilbao? Es una de las incógnitas que siguen investigando las fuerzas de seguridad después de los altercados de los últimos días. Elisa Beni sospecha que podría existir una estrategia de desestabilización impulsada desde el extranjero, con el objetivo de generar enfrentamientos sociales antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La periodista ha desarrollado esta hipótesis en 'Por fin' de Onda Cero, donde ha recuperado una carta firmada por once gobiernos europeos que advertía de los riesgos de injerencias externas en los procesos electorales.

"¿Quién puede querer que nos estemos peleando antes de unas elecciones sobre quién es el artífice de la violencia dentro de nosotros mismos?", se ha preguntado Beni, y ha añadido: "Alguien externo que quiere dividirnos".

La advertencia de once gobiernos europeos

Para argumentar su posición, Beni ha leído parte de una carta que, según ha explicado, fue suscrita el año pasado por los gobiernos de Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia y España.

El documento advertía de las amenazas que representan las interferencias extranjeras para los procesos democráticos europeos.

"La confianza en los procesos electorales es la piedra angular de nuestras democracias. Las crecientes amenazas de injerencia externa y de intervenciones disruptivas en los debates públicos durante citas electorales clave suponen un desafío directo a nuestra estabilidad soberana", ha leído la periodista.

"El año pasado ya había un montón de gobiernos, entre los cuales estaba el nuestro, que eran conscientes de que iba a haber intromisiones externas en los procesos democráticos de la Unión Europea", ha afirmado.

A su juicio, los recientes disturbios podrían encajar en ese escenario. "Es evidente que estamos sufriendo una interferencia en un proceso electoral", ha asegurado.

Las sospechas sobre las convocatorias en redes sociales

Durante la tertulia también se han analizado los mensajes difundidos por grupos y cuentas vinculados a las convocatorias violentas, algunos de ellos elaborados mediante inteligencia artificial.

Beni ha puesto como ejemplo la presencia conjunta de banderas españolas, ikurriñas y otros elementos relacionados con movimientos políticos vascos.

"¿A quién se le podría ocurrir, dentro de la inteligencia artificial, mezclar una bandera de España con una ikurriña y con elementos abertzales?", ha planteado.

La periodista considera que esa combinación podría apuntar a personas que conocen parcialmente la realidad política española, pero que no están familiarizadas con sus particularidades.

"¿Quién puede estar utilizando las debilidades de cada uno de nuestros lugares para programar el caos y, de alguna manera, llevarnos a un proceso electoral [...] mediatizado por la violencia?", ha preguntado.

El temor a que la violencia condicione las elecciones del 29N

Beni también ha comparado lo ocurrido en España con los disturbios registrados en otros países europeos, especialmente Francia, aunque ha reconocido que existen diferencias entre sus respectivas situaciones sociales.

"Nos han avisado, nos han dicho por qué, nos han dicho cómo", ha señalado durante su intervención. Las fuerzas de seguridad continúan investigando el origen de las convocatorias y la posible participación de distintos grupos en los altercados.