Hasta cuándo puedes consultar y reclamar si no apareces en el censo

Desde el pasado lunes 12 de octubre, los ciudadanos pueden consultar el censo electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre. Aquellos que estén dispuestos a votar deberán comprobar si figuran como inscritos, así como tendrán que comprobar que los datos personales estén reflejados correctamente.

Y es que existe la posibilidad de que, al revisar toda la información, el ciudadano descubra que no aparece inscrito, que sus datos son incorrectos o que figura en un municipio distinto al que le corresponde.

Por ello, es importante saber hasta cuándo se puede consultar el censo electoral, qué plazo existe para reclamar y cómo se pueden corregir los posibles errores antes de que se celebren las elecciones generales.

Cómo consultar el censo electoral

Uno de los primeros procedimientos que debe hacer todo aquel que esté dispuesto a votar es comprobar la inscripción. Para ello, la forma más sencilla es acudir a la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística, donde se encuentra habilitado el servicio de consulta del censo.

Para acceder a los datos personales, es necesario que el ciudadano se identifique a través del sistema Cl@ve, que permite acreditar su identidad a través de los mecanismos electrónicos admitidos por la Administración.

Una vez dentro, el elector puede comprobar sus datos de inscripción electoral, así como la información disponible sobre la mesa y el local en el que le corresponderá votar. La consulta es personal y permite verificar que la inscripción se corresponde con la situación administrativa que debe tenerse en cuenta para los próximos comicios.

No obstante, aquellos que no dispongan de este servicio tienen la posibilidad de hacerlo presencialmente. Para ello, deberán acudir a su ayuntamiento o en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

Asimismo, para aquellos españoles residentes en el extranjero, la revisión puede realizarse a través de las oficinas consulares correspondientes.

Hasta cuándo se puede reclamar

Debido a la importancia de estar inscrito en el censo electoral con los datos correctos, es vital que el ciudadano reclame cualquier error posible. Para ello existe un periodo establecido, donde el elector deberá subsanar cualquier fallo en sus datos.

En este caso, el plazo comenzó el día 12 de octubre y finalizará el lunes 19 de octubre. Durante este plazo, los ciudadanos pueden solicitar la corrección de sus datos a través de la Sede Electrónica del INE, utilizando Cl@ve, o acudir presencialmente a los organismos habilitados para este trámite.

Para su tramitación, se requerirá un certificado actualizado de empadronamiento o, en el caso de los residentes en el extranjero, la documentación correspondiente del Registro de Matrícula Consular.

La Oficina del Censo Electoral será la encargada de estudiar las solicitudes y resolverlas conforme a la normativa vigente. De esta forma, las reclamaciones se resolverán entre el 12 y el 22 de octubre, y no será hasta el 23 cuando se expondrán todas las resoluciones en los ayuntamientos y consulados.

Qué pasa si he cambiado de domicilio

Uno de los problemas que pueden surgir respecto a este tema es la posibilidad de que alguien haya cambiado de domicilio en los meses previos. Y es que el censo electoral utilizado en las elecciones generales del 29 de noviembre se cerró el 1 de agosto de 2026.

Esto implica que los cambios de residencia realizados después de esa fecha no se incorporan al censo utilizado en esta convocatoria. Por ello, estar empadronado en una dirección nueva no significa necesariamente que esa sea la que figure en el censo del 29N. La normativa establece una fecha de cierre y limita las modificaciones que pueden introducirse durante el periodo electoral, por lo que es importante revisar la información antes de solicitar una rectificación.