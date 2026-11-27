Hay malestar entre los estudiantes universitarios españoles que se han quedado sin poder votar en las elecciones del 29N porque la documentación electoral no ha llegado a tiempo. Muchos nos cuentan que han hecho lo imposible para poder votar, desplazándose en varias ocasiones a embajadas y consulados, perdiendo incluso clase, y donde el argumento que se les ha dado es que no han recibido las papeletas. Es el caso de cientos de residentes temporales y estudiantes universitarios en el extranjero que hoy se sienten engañados, como una alumna de en París que era la primera vez que votaba. Su frustración se repite a lo largo y ancho del mapamundi.

“Estoy de Erasmus en París y solicité el voto por correo hace como un mes y medio. Fui al consulado de París para tramitarme como ERTA, como residente temporal en el extranjero, solicitar el voto por correo y poder ejercer mi derecho a voto, que debería garantizarse”. Pero “mi voto se ha perdido, como el de muchísimas otras personas también y no es normal, no es normal”, lamenta Lucía desde París.

Los problemas logísticos para el envío de las papeletas les ha dejado sin voto

Tampoco han podido ejercer su derecho otros alumnos universitarios en países como Italia, Brasil, Estados Unidos o Argentina, donde otro joven español denuncia que se ha vulnerado un derecho recogido en la Constitución.

“Se ha vulnerado mi derecho constitucional al voto”, admite. No es porque no lo haya hecho a tiempo, no es porque los trámites no los haya hecho como debía. No se puede decir que no haya agotado todas las vías. Está en el consulado, está en la embajada, he estado en oficinas de correos de aquí de Argentina, he llamado a correos de España, he llamado a la junta electoral y lo único que me dan excusas, excusas, lo siento mucho”.

Denuncian que han pasado una odisea para poder ejercer un derecho que es constitucional

Según la normativa electoral, al haber solicitado el voto por correo y haber sido aceptada su petición, tampoco pueden votar presencialmente en su mesa electoral en España. Y es que una vez que solicitas votar en el extranjero, te borran automáticamente de las listas de tu colegio electoral. Es decir, aunque decidieran viajar a España en el último momento, no podrán meter la papeleta en la urna.