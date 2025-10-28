Qué otras comunidades pueden ir a elecciones por falta de presupuestos

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que adelanta las elecciones en esta comunidad al próximo 21 de diciembre, después de no conseguir un acuerdo para aprobar los presupuestos regionales de 2026. Esta decisión ya la había avisado hace unas semanas.

Guardiola no ha conseguido un acuerdo para presentar los presupuestos, ya que Vox, partido del que necesitaba su apoyo y cuyos votos fueron claves para investirla presidenta, no ha conseguido. Cabe recordar que Vox se salió de los gobiernos en las comunidades en las que gobernaba.

Fernández Mañueco descarta un adelanto electoral

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una entrevista en Onda Cero ha respaldado la decisión de Guardiola, pero ha descartado hacer lo mismo. "Yo dije desde hace cuatro años que iba a agotar la legislatura. La legislatura acaba en marzo del año que viene y ahí convoco a las personas de Castilla y León", ha defendido.

La única posibilidad de un adelanto electoral en Castilla y León, en palabras de Fernández Mañueco, es un adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Mi plan es convocar en marzo, salvo que Sánchez adelante las generales; no es razonable que la gente vote dos veces en poco tiempo", ha señalado.

Para Azcón sería "incomprensible" que Vox bloqueara los presupuestos

En Aragón, su presidente, Jorge Azcón, está en estos momentos elaborando los presupuestos regionales. Al igual que su homólogo castellanoleonés, ha descartado un adelanto electoral. A su juicio, sería "incomprensible" un bloqueo por parte de Vox porque el presupuesto que van a presentar es "histórico".

"Es una oportunidad que no puede ser bloqueada por nadie. Por eso estoy convencido de que las elecciones son la última opción", ha comentado mientras participaba en un foro tecnológico en Madrid. Unas declaraciones que contrastan con lo que ha comentado el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, quien no ha cerrado la puerta a esta oportunidad: "Tendrá que elaborarlos y ver qué ocurre una vez que los presente", ha manifestado.

En Andalucía también podría haber un adelanto electoral, pero no por falta de presupuestos, sino porque que el mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla termina en junio. Si agota la legislatura, las elecciones serán en junio, pero podría adelantarlas para cuadrar con otras fechas. El pasado mes de abril, Moreno Bonilla declaró que su intención es agotar la legislatura y "sortear las fiestas de primavera", pero tras la crisis en los cribados del cáncer de mama, la situación puede cambiar.