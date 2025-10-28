Qué dicen las encuestas electorales de Extremadura: así quedaría la Junta si se celebrasen hoy elecciones

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que adelanta las elecciones autonómicas de esta región al próximo 21 de diciembre, después de no llegar a acuerdos con el resto de formaciones para aprobar los presupuestos regionales. Esta decisión no ha pillado de sorpresa, porque la presidenta lo avisó hace unas semanas.

Cabe recordar que María Guardiola fue investida como presidenta de Extremadura con los votos de PP y Vox, sin embargo, el pasado julio, el partido de Santiago Abascal presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos y decidió romper el acuerdo regional, al igual que sucedió en el resto de comunidades autónomas en las que habían pactado.

La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre y terminará el 19, justo el día del cumpleaños de la presidenta, tal y como ella misma ha comentado. A Guardiola solo le sirve conseguir una mayoría absoluta, que en parlamento extremeño se sitúa en 33 escaños.

El último CIS da la victoria al PP, pero sin mayoría absoluta

El último CIS en Extremadura, que se publicó en julio, da la victoria al PP con un 27,2% de los votos, seguido del PSOE, con un 21,6% y Vox, con un 8,8%. Sin embargo, el barómetro destacó que hay una cuarta parte de votantes -el 25,4%- que se muestran indecisos, lo que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro. La encuesta del CIS se realizó entre el 7 y el 31 de marzo.

Con respecto a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 se observa un cambio notable, ya que en ese momento PP y PSOE consiguieron un empate técnico con un 38,8% y 39,9% de los votos, respectivamente. Resultado que les dio 28 escaños a cada uno en el Parlamento extremeño.

El CIS también preguntó a los votantes si les gustaría que hubiera un cambio de presidente autonómico, a lo que el 41% respondió que sí; un 38,9%, no y un 20,1% contestó la opción no sabe/no contesta. Sobre quién preferirían que fuera el próximo presidente de Extremadura, el 25,7% eligió a María Guardiola, muy por encima del resto de candidatos.

Al PSOE le pasa factura el caso del hermano de Pedro Sánchez

Por su parte, electomania.es, una web especializada en sondeos y encuestas electorales fundada en 2013, ha adelantado el Electo Panel que elabora todos los meses cada final de mes. Según su encuesta, el PP conseguiría 30 escaños y un 41% de los votos. El PSOE se quedaría en 26, cerca del 38%, mientras que Vox subiría hasta los ocho escaños.

Debido a los casos de corrupción que rodean al PSOE en Extremadura, los socialistas saldrían debilitados. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, se presentará como procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

El PP defiende la decisión de Guardiola porque es "coherente"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defiende la decisión de Guardiola y considera "coherente" la decisión. Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no hacer lo mismo. "Yo mismo he dicho que cuando, por segunda vez, un Gobierno no puede aprobar un presupuesto, ha de consultar y convocar elecciones".

En el caso de Aragón, que atraviesa una situación similar, Feijóo ha señalado que en estos momentos, el presidente autonómico Jorge Azcón está elaborando los presupuestos. "Tendrá que elaborarlos y ver qué ocurre una vez que los presente", ha defendido.