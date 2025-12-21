Gallardo afronta las elecciones extremeñas pendiente de juicio: todos los presuntos delitos que le llevan al banquillo

El candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, afronta la jornada electoral con la mirada puesta en el mes de mayo, fecha en la que se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz en el marco del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno.

La causa se centra en presuntas irregularidades en la contratación de Sánchez al frente de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en 2017, entonces presidida por Gallardo. Ambos serán juzgados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El juicio, inicialmente previsto para febrero de 2026, fue aplazado hasta la última semana de mayo de ese mismo año. Por tanto, se celebrará los próximos días 28 y 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio de 2026.

Cronología de la causa judicial

Fue en noviembre de 2024 cuando la jueza Beatriz Biedma llamó a declarar al hermano de Pedro Sánchez junto al candidato socialista a la presidencia de Extremadura. En ese momento, Gallardo era presidente de la Diputación de Badajoz desde 2015.

En enero de 2025, a pesar de la citación judicial, Gallardo fue reelegido como secretario general del PSOE extremeño con más del 60% de los votos. Meses después, en abril del mismo año, la jueza procesó tanto a David Sánchez como a Gallardo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en relación con la creación de una plaza en la Diputación de Badajoz.

En mayo de 2025, Gallardo anunció que dejará la Presidencia de la Diputación para ser diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura. A finales de ese mismo mes adquirió la condición de aforado al tomar posesión como diputado.

Un mes después, en junio de 2025, el juzgado que investigaba el caso del hermano de Pedro Sánchez elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tras el aforamiento de Gallardo. Esta fue rechazada al apreciar "fraude de ley".

Ya en septiembre, la Audiencia Provincial de Badajoz decidió abrir juicio oral contra Gallardo, David Sánchez y otros acusados. Finalmente, la celebración tendrá lugar entre mayo y junio de 2026.