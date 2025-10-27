María Guardiola anuncia el adelanto electoral en Extremadura: "Aspiro a tener la confianza mayoritaria de los extremeños"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes que adelanta las elecciones autonómicas en la región al próximo 21 de diciembre, después de la imposibilidad de llegar a acuerdos con el resto de formaciones de la Asamblea para aprobar los presupuestos regionales de 2026.

Guardiola ya avisó hace unas semanas de que si no era capaz de aprobar las cuentas para la región convocaría a los extremeños a las urnas y así lo ha anunciado este lunes.

Las elecciones autonómicas serán el próximo domingo 21 de diciembre, por lo que la campaña electoral comenzará el día 5 y terminará el 19 del mismo mes. Guardiola ha anunciado que mañana será publicado oficialmente. "Aspiro a tener la confianza mayoritaria de los extremeños, para eso hemos estado trabajando estos dos años", ha dicho.

"Por encima de cualquier partido o cualquier cálculo político está Extremadura y su gente (…) En política hay dos caminos: construir o bloquear (…) No entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar el mejor presupuesto de la historia de nuestra región", ha dicho la presidenta extremeña.

Guardiola, además, ha presumido de haber mejorado los datos de empleo en la región en estos casi dos años y medio y ha asegurado que con su gobierno "Extremadura crece, mejora y avanza".

Sobre la celeridad de la fecha, Guardiola ha asegurado que "no tiene ningún miedo a escuchar a los extremeños" y que hacerles "perder el tiempo" le parece "una irresponsabilidad".

La presidenta extremeña ha asegurado que no era posible negociar con la oposición después de que tanto PSOE como Vox presentaran distintas enmiendas a la totalidad.

"Una enmienda a la totalidad tiene un significado importante, y es estar radicalmente en contra del proyecto que ha presentado el Gobierno (…) Claro que había medidas que podríamos haber negociado, pero cuando uno registra una enmienda a la totalidad lo que está diciendo es que no quiere negociar absolutamente nada", ha explicado.

Fuentes del PP han confirmado a Onda Cero que esta decisión se toma "ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta, pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio", en referencia a la retirada del apoyo de los 5 diputados de Vox que fueron claves para investirla presidenta.

"Ni María Guardiola es Pedro Sánchez ni el PP es el PSOE. No tenemos miedo a las urnas porque el futuro de ningún dirigente debe estar por encima de los ciudadanos a los que representan (…) Sin presupuestos no se puede gobernar. La coherencia es un valor que volverá a la política nacional cuando salga Pedro Sánchez", han dicho esas mismas fuentes.