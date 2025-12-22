Rufián carga contra Sánchez por "ignorar" la derrota en Extremadura: "No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "ignorar" los resultados de las elecciones de este domingo en Extremadura en las que el PSOE ha perdido más del 20% de los votos.

No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro

"No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro", ha criticado el diputado independentista en un mensaje en la red social X, reaccionado a la declaración institucional ofrecida por Sánchez este lunes desde Moncloa y en la que, a su parecer, no ha reaccionado al resultado electoral del PSOE en Extremadura, donde ha perdido 10 escaños.

Además, Rufián ha asegurado que hoy Sánchez tenía "tres opciones". Una era "hablar sobre lo que ha pasado", otra "hablar sobre lo que ha pasado y anunciar medidas" y la última "ignorar lo que ha pasado". A su juicio, el presidente del Ejecutivo "ha escogido la peor" y "no ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro".

Asimismo, ha hecho referencia a la declaración que ha dado Sánchez y en la que ha nombrado a Elma Saiz como portavoz del Gobierno y a Milagros Tolón como ministra de Educación, ironizando con que "de milagro" no ha designado al candidato socialista en Extremadura como ministro portavoz del Ejecutivo.

Sánchez no ha hecho alusión a los resultados en Extremadura

En esta comparecencia, el presidente del Gobierno no ha hecho alusión a los resultados electorales de ayer en Extremadura, en los que el PP de María Guardiola volvió a ganar las elecciones con un escaño más y el PSOE se quedó en 18, perdiendo 10 respecto a 2023. Vox fue el partido que más creció en estos comicios.