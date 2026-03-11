Último día para votar por correo en las elecciones de Castilla y León 2026

Este domingo, 15 de marzo, las castellanoleonesas y castelleloneses tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, pero hay algunos votantes que lo harán antes: los votantes por correo.

En las anteriores elecciones autonómicas, que se celebraron en 2022, un 2,43 % del electorado (51.038 residentes en Castilla y León) solicitaron votar por correo.

¿Hasta cuándo puedo votar por correo?

El pasado jueves, 5 de marzo finalizó el plazo para poder solicitar el voto por correo para las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Un trámite que para poder realizarlo es obligatorio estar inscrito en el censo electoral.

El voto por correo se puede hacer en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web de Correos, aunque en la opción telemática será necesario identificar tu identidad con el DNI electrónico o un certificado digital válido. El plazo establecido para depositar el sobre con tu voto es hasta el 11 de marzo de 2026. Y en el caso de que hayas solicitado realizar tu voto por correo de forma telemática, Correos dispone de un formulario en su web al que se accede mediante firma electrónica con los sistemas de identificación válidos, los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

Voto presencial: ¿qué se necesita para ir a votar?

Una vez que llegues al colegio electoral que indica tu tarjeta censal, para poder votar, necesitarás ir acreditado con alguno de los siguientes documentos:

DNI.

Pasaporte.

Carnet de conducir en el que aparezca la fotografía. Puede usarse el carnet de conducir digital.

Tarjeta de residencia.

Ten en cuenta que no importa si están caducados, siempre y cuando se lleve el documento original. Las fotocopias no son válidas.

Los colegios electorales estarán abiertos durante prácticamente todo el día de los comicios, y sus ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 20:00 horas, momento en el que se produce el cierre.

¿Qué pasa si no sé cuál es mi colegio electoral?

En el caso de que hayas perdido tu tarjeta censal, puedes comprobar el colegio electoral en el que puedes ejercer tu voto a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). Puedes acceder siguiendo estos pasos:

Accede a la página web del INE e ir al apartado ‘Censo electoral’.

A continuación verás todos los trámites disponibles. Debes fijarte en las opciones de ‘Cortes de Castilla y León de 15 de marzo de 2026’ y clicar en ‘Trámites telemáticos a disposición de los electores’.

Una vez ahí, en el apartado 3, denominado: ‘Consulta de mesa y local electoral’ encontrarás un enlace que te llevará a un formulario, donde deberás rellenar los campos necesarios y podrás hacer la consulta para ver dónde debes ir a votar.

Si tu situación es que no te ha llegado la tarjeta censal, es recomendable que revises dónde estás censado. Para realizar este trámite puedes seguir los siguientes pasos: