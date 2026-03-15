Qué significan los votos en blanco y los votos nulos: así afectan a las elecciones de Castilla y León 2026

Este domingo, los castellanoleoneses están llamados a las urnas para depositar su voto en las urnas y decidir a los 82 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León durante los próximos cuatro años.

Puede que tengas muy claro a qué partido votar, pero ¿puedo votar en blanco? ¿cómo se contabiliza ese tipo de voto? ¿cuándo consideran mi voto como nulo? Te resolvemos todas estas dudas.

Diferencias entre voto en blanco y voto nulo

En unas elecciones, los votos en blanco y los votos nulos representan dos situaciones distintas. Mientras que los votos en blanco representan una expresión de abstención, de elegir entre las opciones disponibles, los votos nulos representan un error en el proceso de votación que invalida el voto. Te lo explicamos en detalle:

Votos en blanco : se trata de votos en el que el elector deposita su papeleta sin marcar ninguna opción . Es decir, el votante acude a votar, pero decide no elegir ninguna opción entre las disponibles. Estos votos se cuentan como válidos y se suman al total de votos emitidos. Esta opción beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica a los minoritarios, puesto a que al incluir los votos en blanco, una candidatura necesita más votos para lograr un escaño, según la Ley D´Hont, el sistema electoral actual que utilizamos en España.

: se trata de votos en el que el elector deposita su . Es decir, el votante acude a votar, pero decide no elegir ninguna opción entre las disponibles. Estos votos se cuentan como válidos y se suman al total de votos emitidos. Esta opción beneficia a los partidos mayoritarios y perjudica a los minoritarios, puesto a que al incluir los votos en blanco, una candidatura necesita más votos para lograr un escaño, según la Ley D´Hont, el sistema electoral actual que utilizamos en España. Votos nulos: son aquellos en los que la papeleta es incorrectamente marcada o contiene elementos que invalidan el voto. Esto podría deberse a diversas razones, como marcar más de una opción en una elección donde solo se puede elegir una, escribir mensajes o dibujos en la papeleta, o cualquier otra acción que haga que el voto no sea válido. Los votos nulos no se cuentan dentro de los votos válidos y, por lo tanto, no se suman al total de votos emitidos.

¿Cómo afecta el voto en blanco en la Ley D'Hont?

Como explicábamos, un voto en blanco sí se considera válido y se contabiliza. La mayoría de los votantes que ejercen este tipo de voto se debe a que está de acuerdo con el sistema electoral, pero no se siente 100% satisfecha con ninguno de los partidos políticos que se presentan a los comicios.

El sistema electoral de la Ley D’Hont utiliza un cálculo proporcional, en el que en cada circunscripción las primeras candidaturas que se excluyen son las que no hayan conseguido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Entonces, al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Cómo saber dónde tengo que votar

Desde la Oficina del Censo Electoral envían las tarjetas censales a todos los ciudadanos con derecho a voto mediante correo postal. En esta tarjeta, se indica cuál es la mesa y el colegio electoral al que deben dirigirse, pero en el caso de que te hayas mudado recientemente y no has recibido la tarjeta censal, puedes consultar a través de la página web del INE. Debe seguir estos pasos: