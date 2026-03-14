Guía de las elecciones en Castilla y León 2026: mesas electorales, tipos de voto, horarios de votación...

Este domingo, 15 de marzo, se celebrarán las elecciones autonómicas en la comunidad autónoma de Castilla y León. Tras las últimas elecciones celebradas en febrero del 2022, de las que surgió una coalición de gobierno entre PP y Vox, ha sido Alfonso Fernández (PP) quién ha presidido las Cortes de Castilla y León. En 2024 la coalición entre los dos partidos se disolvió y, por tanto, el Partido Popular empezó a gobernar la comunidad en solitario y en minoría hasta agotar la legislatura.

Para estos comicios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son 2,38 millones de habitantes de esta comunidad los tienen derecho a voto. Y de estos, 81.890 son electores que participan por primera vez en estas elecciones autonómicas de la comunidad, después de haber cumplido la mayoría de edad.

Horario de votación

Los colegios electorales abrirán sus puertas a los votantes a las 9:00 y se cerrarán a las 20:00 (hora peninsular). Si a las 20:00 h hay personas dentro del colegio electoral a la espera de poder votar, tendrán todo el derecho a votar y se les permitirá realizar la votación antes de cerrar de manera definitiva el colegio electoral. Recordar que no se permitirá el acceso a los colegios electorales a partir de las 20 h.

Lugar de votación y mesas electorales

Si estás inscrito en el censo electoral, la Oficina del Censo Electoral enviará a tu domicilio oficial una tarjeta censal con tus datos. La tarjeta censal indica la dirección del colegio electoral correspondiente, así como también la sección y la mesa. Si por distintas razones, no recibes la tarjeta censal, puedes consultar la dirección del colegio electoral donde tienes que votar y la mesa, en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.

La designación de los miembros de la mesa electoral se realiza por sorteo público. Recuerda que si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral tienes derecho a un permiso especial en el trabajo para poder cumplir con tus funciones como miembro de la mesa. Concretamente, si trabajas el mismo 15 de marzo, tienes derecho a tener un día de permiso retribuido, es decir, el día completo libre y pagado; además de tener derecho a la reducción de 5 horas en tu jornada laboral al día siguiente.

¿Cómo votar?

En Castilla y León hay 1.917.546 residen en la comunidad y 194.500 viven en el extranjero. Por tanto, nos encontramos ante diferentes tipos de voto según la localización del votante:

Voto presencial : se podrá realizar en los colegios electorales el 15 de marzo del 2026. Para poder votar con tranquilidad, recomendamos consultar la mesa electoral en la que tienes que votar, antes del día de las elecciones. Además de acudir con tiempo al colegio electoral y llevar contigo el documento de identidad con fotografía, es importante tener en cuenta que el horario de apertura de los colegios electorales será desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde.

: se podrá realizar en los colegios electorales el 15 de marzo del 2026. Para poder votar con tranquilidad, recomendamos consultar la mesa electoral en la que tienes que votar, antes del día de las elecciones. Además de acudir con tiempo al colegio electoral y llevar contigo el documento de identidad con fotografía, es importante tener en cuenta que el horario de apertura de los colegios electorales será desde las 9:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde. Voto por correo: el plazo de solicitud para pedir el voto por correo finalizó el 5 de marzo y se pudo depositar el voto hasta el día 11 de marzo. Si has votado por correo, recuerda que no puedes votar el día de las elecciones en la mesa electoral.

el plazo de solicitud para pedir el voto por correo finalizó el 5 de marzo y se pudo depositar el voto hasta el día 11 de marzo. Si has votado por correo, recuerda que no puedes votar el día de las elecciones en la mesa electoral. Voto desde el extranjero: los ciudadanos españoles residentes en el extranjero de manera habitual y que estén inscritos en el censo de electores ausentes (CERA), recibieron de manera automática la documentación necesaria para poder votar sin tener que solicitarla y depositaron su voto por correo postal certificado o en la urna del consulado. De la misma manera, los residentes habituales en Castilla y León, pero estarán fuera de España el día de las elecciones, ya han podido ejercer su derecho al voto por correo postal certificado.

Tipos de votos

Durante las elecciones es esencial tener conocimientos de la validez de los votos y también es importante saber diferenciar entre voto nulo y voto en blanco, que en algunas ocasiones se pueden confundir. Un voto es válido, cuando se marca de manera clara y correcta la papeleta de una candidatura. De esta manera:

El voto en blanco es cuando se introduce en la urna un sobre vacío, por tanto, no se asigna ninguna candidatura a ese voto, pero sí que cuenta para el cómputo total de las votaciones.

es cuando se introduce en la urna un sobre vacío, por tanto, no se asigna ninguna candidatura a ese voto, pero sí que cuenta para el cómputo total de las votaciones. El voto nulo, no computa. Suelen ser papeletas mal cumplimentadas o extraviadas, así como papeletas donde están marcados varios candidatos.

Una vez cerrada la mesa electoral, se empieza el recuento de votos. En el recuento de votos están presentes los miembros de la mesa, interventores y apoderados.