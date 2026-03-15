Diferencias entre voto en blanco, voto nulo y abstención: cómo afectan a las elecciones de Castilla y León

Aunque hay personas que tienen muy claro a qué partido político votarán este domingo en Castilla y León, hay ciudadanos que sienten una falta de identificación con las opciones electorales. Esta desafección política también tiene cabida en el sistema electora a través del voto en blanco, la abstención e, incluso, el voto nulo. En esencia, estas formas de voto responden a una misma pregunta: "¿qué hago cuando ninguna opción me convence?".

Repasamos qué implica el voto en blanco, voto y nula y la abstención, pera que este domingo lo tengas claro a la hora de ejercer tu derecho al voto.

Voto en Blanco

Esta opción de voto es una opción que la propia ley contempla como válida. Es decir, al votar en blanco, participas en las elecciones, pero manifiestas que ninguna de las opciones presentadas te merece tu confianza.

Su consecuencia práctica es que, al sumarse al total de votos válidos, exige a los partidos un apoyo más amplio para obtener representación, lo que puede perjudicar especialmente a las formaciones más pequeñas que luchan por alcanzar el porcentaje mínimo de votos requerido (el 3% en generales o el 5% en municipales). En las últimas elecciones autonómicas celebradas en 2022 se emitieron 12.170 votos, lo que supuso un 1% del censo electoral.

Voto Nulo

Esta manera de votar, si es intencionada es una protesta explícita para expresar rechazo, no solo a los candidatos, sino al sistema o a la clase política en general . Al anular tu voto (por ejemplo, introduciendo un sobre con una papeleta de un partido que has tachado), este se desecha del cálculo que decide el reparto de escaños . Por lo tanto, a diferencia del voto en blanco, no pone barreras a los partidos minoritarios.

Abstención

Un votante que se abstiene es alguien que simplemente no acude al colegio electoral.

Las razones pueden ser muy variadas, desde la desmotivación o el desinterés (abstención pasiva) hasta un boicot consciente como forma de protesta política (abstención activa). Sea cual sea el motivo, al no depositar ningún voto en la urna, la abstención no tiene ninguna influencia matemática en cómo se reparten los escaños entre los partidos. En las últimas elecciones autonómicas celebradas en 2022 un 36,56% del censo se abstuvo.

¿Cómo afecta el voto en blanco en la Ley D’Hont?

Como explicábamos, un voto en blanco sí se considera válido y se contabiliza. La mayoría de los votantes que ejercen este tipo de voto se debe a que está de acuerdo con el sistema electoral, pero no se siente 100% satisfecha con ninguno de los partidos políticos que se presentan a los comicios.

El sistema electoral de la Ley D’Hont utiliza un cálculo proporcional, en el que en cada circunscripción las primeras candidaturas que se excluyen son las que no hayan conseguido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Entonces, al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.